Еще одна небоевая потеря в армянской армии

26-го мая около 13:00 в расположении роты связи N-ской воинской части министерства обороны Армении было обнаружено тело капитана Амаяка Акопяна со смертельным проникающим пулевым ранением в области грудной клетки.

Как сообщают армянские СМИ, назначена судебно-медицинская экспертиза, принимаются необходимые следственные и иные процессуальные меры для выяснения всех обстоятельств смерти военнослужащего.

Отметим, что это уже 18-я смерть в армянской армии за последние месяцы и третий по счету случай убийства в мае. Предыдущие два произошли в частях ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана. В обоих случаях солдаты были найдены со смертельными сквозными огнестрельными ранениями в голову. То есть имитировалось самоубийство.

20-го мая на оборонительном участке одной из воинских частей на оккупированных территориях было обнаружено тело военнослужащего Гамлета Григоряна со сквозным пулевым ранением в области нижней челюсти и макушечного отдела черепа (входное отверстие - в области нижней челюсти, а выходное - в области макушки). 6 мая в другой военчасти нашли тело военнослужащего срочной службы Левона Торосяна, имеющего аналогичное смертельное ранение - пуля прошла от подбородка до темени, навылет.

Султан Керим