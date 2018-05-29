Министр обороны Армении вынес приговор убитому офицеру

29 мая 2018 10:55

Капитан Амаяк Акопян, 26 мая получивший смертельное огнестрельное ранение в грудь навылет  в спальне роты связи одной из военчастей Армении, по предварительным данным, совершил самоубийство. Об этом в беседе с журналистами заявил глава оборонного ведомства Давид Тоноян, передает Day.Az со ссылкой на Epress.am.

"В данный момент, на первом этапе предварительного следствия, есть данные о том, что совершено самоубийство", - сказал министр.

Ранее Следственный комитет заявил о проведении следствия с целью установления обстоятельств смерти.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az