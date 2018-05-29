Министр обороны Армении вынес приговор убитому офицеру
29 мая 2018 10:55 433
Капитан Амаяк Акопян, 26 мая получивший смертельное огнестрельное ранение в грудь навылет в спальне роты связи одной из военчастей Армении, по предварительным данным, совершил самоубийство. Об этом в беседе с журналистами заявил глава оборонного ведомства Давид Тоноян, передает Day.Az со ссылкой на Epress.am.
"В данный момент, на первом этапе предварительного следствия, есть данные о том, что совершено самоубийство", - сказал министр.
Ранее Следственный комитет заявил о проведении следствия с целью установления обстоятельств смерти.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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