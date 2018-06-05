Министр правительства Пашиняна "открестилась" от борьбы с бедностью

Сокращение уровня бедности не входит в прямые обязанности Министерства труда и по социальным вопросам Армении, заявила глава ведомства Мане Тандилян, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

"Мы являемся министерством по смягчению последствий бедности. Ликвидация бедности должна стать результатом экономического роста, решение проблемы требует экономических решений", - сказала министр во вторник во время слушаний по выполнению бюджета за 2017 год.

По последним данным Нацстаткомитета, число бедных в Армении в 2016 году среди постоянного населения составило около 880 тыс. человек, число очень бедных - 295 тыс. человек, из них крайне бедных - 54 тыс. человек. В результате, в общем числе бедного населения 33,5% - очень бедные, а 6,1% - крайне бедные. Уровень бедности в городах и сельских районах не сильно отличается. В городах данный показатель в 2016 году составил 28,8%, а в селах - 30,4%.