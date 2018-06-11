"Тупой Гагик" против "Чебурашки" Саргсяна: противостояние главных армянских "оппозиционеров" - ПОДРОБНОСТИ

Новости, приходящие из Армении, продолжают веселить. Мало, как выясняется, было заявлений о том, что в РА произошла какая-то специфическая "революция", в результате которой власть в стране осталась в руках криминально-олигархического клана. Мало было и того, что многие бывшие члены Республиканской партии Армении (РПА), по сути своей являющиеся монополистами и лицами с криминальными кличками, спасли свою шкуру, просто пожертвовав членским билетом РПА. Мало было и того, что новоявленный премьер-министр РА Никол Пашинян прилюдно отрекается от своих прежних антироссийских заявлений, сделанных в бытность оппозиционером. Сейчас Пашинян вдруг стал политиком, с утра до ночи твердящим о крепости российско-армянских отношений, хотя совсем недавно он обвинял Сержа Саргсяна в готовности жертвовать интересами РА в пользу России.

Самое интересное, что все эти заявления Пашиняна происходят на фоне того, что новыми министрами в РА стали откровенные русофобы и даже лица, позволявшие себе нецензурщину в адрес президента РФ Владимира Путина. Армянская сторона пытается объяснить все это тем, что есть, видите ли, великая разница между словами и поступками человека в оппозиции и во власти. Юлят, изворачиваются, лицемерят, одним словом.

Но весь этот спектакль был бы незавершенным и неполноценным, если бы на сцену не вернулся такой трагикомический персонаж, как Серж Саргсян. Да, тот самый, который каким-то волшебным образом оказался неподсуден и даже не лишен всего "честно наворованного" в результате армянской "революции". А ведь, в чем только не обвиняла его армянская оппозиция, ныне ставшая армянской властью! Какие только суммы награбленного Сержиком и его братьями она не называла!

И что в итоге? А в итоге мы видим, что Сержик, как охарактеризовала героиня культового фильма "Москва слезам не верит" отца своей дочери, жив, здоров и довольно упитан. Более того, Сержик активно примеряет на себя новый наряд. Он теперь - главный оппозиционер в Армении! И это - не первоапрельская шутка. Продолжающий оставаться председателем РПА Сержик, как пишет армянская пресса, в отличие от Левона Тер-Петросяна и Роберта Кочаряна, после ухода из власти не только не удалился из активной политики, но и не упускает повода для того, чтобы с определенной периодичностью напоминать обществу о своей деятельности.

Например, мы в курсе, что он, как минимум, раз в неделю посещает офис РПА и проводит заседания руководящих органов партии. Дальше - еще веселее. Армянская пресса пишет о том, что политическая адаптация, трансформация Сержа Саргсяна - из статуса главы государства к статусу лидера оппозиции - произошла плавно. Вот оно как! Прямо, вот спали граждане РА и видели сны о том, когда же это произойдет трансформация Сержика в оппозиционера. И вот - сбылись их мечты, все прошло как по маслу!

В идиотском положении оказался армянский олигарх, лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян. Этот господин, сидевший в советское время в тюрьме за изнасилование, исхитрился как-то стать едва ли не главным оппозиционером и надеждой в борьбе с режимом Саргсяна. Сам факт того, что столь колоритная персона, носящая говорящую кличку "Тупой Гагик", был главным армянским оппозиционером, уже был смешон. Но, как видим, теперь мы наблюдаем за новым поворотом сюжета в армянской трагикомедии.

Просто забавно будет наблюдать за тем, как протекает противостояние двух армянских "оппозиционеров" "Тупого Гагика" и "Чебурашки". Да, именно "Чебурашкой" ласково называют в РА Сержика Саргсяна. Такая вот специфическая к нему "любовь" в стране, которой он еще недавно правил. При этом, будет ли армянскому "Чебурашке" подавать руку при встрече каждая дворняжка, вопрос открытый.

Но и без того армянский политический спектакль уже имеет право называться самым трагикомичным событием в нашем регионе в нынешнем году. Я даже не знаю, какие еще повороты сюжета там возможны. Появление Сержа Саргсяна на митингах в Ереване, с бородой и рюкзаком, да еще и с требованием отставки Пашиняна? Радостное ликование граждан РА по поводу того, что страна спасена от Никола? Назначение Шаварша Кочаряна премьер-министром РА? Объявление Арменией войны Марсу и Плутону?

Все это уже не кажется таким уж невозможным в свете объявления Сержа Саргсяна главным оппозиционером Армении.

Акпер Гасанов