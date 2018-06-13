Рамиз Мехтиев: Азербайджан оставляет за собой суверенное право освободить свои земли другими путями - ФОТО

"20 процентов наших земель все еще находятся под оккупацией Армении. Наша страна поддерживает мирное решение конфликта, в то же время сохраняет за собой суверенное право освободить азербайджанские земли другими путями", - сказал Рамиз Мехтиев, говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

Отметив, что между Азербайджаном и Казахстаном существуют образцовые на постсоветском пространстве отношения, Рамиз Мехтиев сказал, что между великим лидером Гейдаром Алиевым и Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым всегда были тесные дружественные связи, Общенациональный лидер всегда высоко ценил деятельность главы Казахстанского государства, Президент Нурсултан Назарбаев также с большим уважением относился к великому лидеру Гейдару Алиеву.

Было отмечено, что Азербайджан и Казахстан, пережившие сложный период после восстановления независимости, благодаря мудрой политике Гейдара Алиева и Нурсултана Назарбаева смогли преодолеть все трудности и вступили на путь стремительного развития. Было доведено до внимания, что сегодня традиции дружбы и сотрудничества между нашими народами и государствами успешно продолжаются президентами Ильхамом Алиевым и Нурсултаном Назарбаевым. За прошедший период между нашими государствами были подписаны свыше 100 документов, осуществлены взаимные инвестиционные вложения. Наши страны постоянно поддерживают друг друга в международных организациях, межпарламентские отношения находятся на высоком уровне.

В ходе встречи академик Рамиз Мехтиев довел до внимания, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева за заслуги в укреплении связей между странами члены казахстанской делегации награждены медалью "Терегги" и вручил им медали.

Руководитель Канцелярии Администрации Президента Казахстана Махмуд Касымбеков просил передать приветствия Президента Нурсултана Назарбаева Президенту Ильхаму Алиеву. Отметив, что в Казахстане с чуткостью относятся ко всему, что связано с Азербайджаном, гость подчеркнул, что крепкие дружественные связи, основу которых заложили Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев, сегодня успешно продолжает Президент Ильхам Алиев. Он напомнил, что недавно в Астане прошла презентация изданной на казахском языке книги, посвященной великому лидеру Гейдару Алиеву, а сегодня в Баку состоится презентация издания о жизни и деятельности Нурсултана Назарбаева. Было отмечено, что в настоящее время в Казахстане проживают около 150 тысяч азербайджанцев и они представлены во всех сферах общества. Руководитель казахстанской делегации выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружественных и партнерских связей.

В заключение Махмуд Касымбеков вручил академику Рамизу Мехтиеву книгу, посвященную Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.