Через несколько дней у Пашиняна может появиться очень серьезный враг

Депутаты фракции "Царукян" протестуют: как могут правительство, его глава, премьер-министр Никол Пашинян приносить в парламент и предлагать внести поправки в Закон о благотворительности без предварительной консультации с Гагиком Царукяном, благодетелем номер один в Армении?

"Господин Пашинян, 95% благотворительных акций осуществляет Гагик Царукян, вы проконсультировались с ним?", - вопрошает вице-спикер НС Микаел Мелкумян. Наира Зограбян вообще призывает Гагика Царукяна после принятия изменений с 1 июля прекратить благотворительную деятельность, а Ивета Тоноян уверена, что если Царукян прекратит реализацию своих благотворительных программ, волна протеста их бенефициаров будет направлена против правительства и его главы. Не исключено, что фракция "Царукян" и возглавит эти акции протеста, став оппозицией нынешней правящей партии.

Сам Царукян пока молчит, но неприкрытые угрозы со стороны его соратников звучат достаточно серьезно и без вмешательства босса.

Проект изменений в закон о благотворительности был разработан еще при Карене Карапетяне. Гагик Царукян - фигура мощная, и прижать его может только тяжелая артиллерия, например, законодательство. Карапетян, как человек Сержа Саргсяна, люто ненавидящего и боящегося Царукяна, послужил интересам сотоварища и подписал соответствующий законопроект. Однако при прежнем правительстве он не был рассмотрен. Возможно, тогдашние власти держали его на "черный день", когда олигарх совсем уж выйдет из-под контроля. А вернул его на повестку и прямо в парламент никто иной как Никол Пашинян, в приходе к власти которого первостепенную роль сыграла поддержка Царукяна. Проект включен в повестку внеочередной сессии парламента, созванной 19 июня по предложению правительства. Причем, проект рекомендовано обсудить и принять в срочном порядке.

По мнению соратницы Царукяна по ППА Иветты Тоноян, для нового правительства эта инициатива срочная, поскольку Пашинян готовится к внеочередным парламентским выборам. Он хочет усилить контроль за благотворительностью, так как хорошо знает, что в предвыборной кампании оружием лидера ППА является благотворительность, и если он лишает Царукяна этого оружия, то может считать, что лишает его возможности сопротивляться.

Члены фракции "Царукян" надеются, что смогут надавить на премьера и вынудить его отозвать законопроект. Но Пашинян уже обзавелся сторонниками. Так, АРФ Дашнакцутюн устами секретаря своей фракции заявила о необходимо уменьшить роль благотворительности в политике и не позволять, чтобы избиратели голосовали благотворительностью и в зависимости от благотворительности.

Заметим, что среди членов дашнакской партии и тем более в команде "оборванцев" Никола Пашиняна нет тех, кто был бы способен заниматься благотворительностью - за неимением финансовых возможностей. Благотворительность - это козырь Царукяна и его команды "состоятельных кротов", и не удивительно, что олигарха хотят его лишить в преддверии выборов.

Отметим, что изменения в законодательстве предполагают значительное увеличение контроля над благотворительными инициативами, особенно по части политики.

Гагик Царукян - опасный противник и опасный союзник. Пашинян рискнул, прибегнув к его помощи. Риск был оправдан, так как без поддержки "Тупого Гаго" не сидеть бы ему сейчас в премьерском кресле. Но сильный партнер опаснее врага. А Гагик Царукян - и опасный противник, и опасный союзник. Прежние власти знали об этом не понаслышке.

Как полагают армянские аналитики, наибольшее удовольствие от происходящего получает РПА, которая просто наблюдает за тем, как в рядах их врагов назревает кризис. Они с большим интересом ждут, когда "оборванцы" и "состоятельные кроты" начнут рвать друг друга. А они, республиканцы, постараются воспользоваться этим сполна. Отомстить Царукяну, а заодно посмеяться над уличным политиком Пашиняном, которому будет не под силу справиться с олигархом так "виртуозно", как это сделал в свое время Серж Саргсян.

Как полагают армянские аналитики, неразбериха между парламентскими силами тормозит реформы Избирательного кодекса и, вообще, принятие сколько-нибудь серьезных решений парламентом. Более того, не исключается, что парламентский кризис может распространиться и на другие институты власти. И все закончится новым тактическим альянсом между РПА и Царукяном.

Одним словом, через несколько дней Никол Пашинян и вся его несуразная команда может оказаться перед угрозой заиметь серьезного врага. Горе-революционеру самое время поспешить за советом к Сержу Саргсяну. Если тот пустит на порог.

Зульфугар Ибрагимов