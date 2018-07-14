Сообщения о смерти Эльмара Велиева окончательно опровергнуты - ФОТО

Сообщения некоторых СМИ о смерти в больнице главы Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, на которого несколько дней назад было совершено покушение, окончательно опровергнуты.

Как сообщает Day.Az, азербайджанское издание Bizimyol распространило фото Велиева из больничной палаты. Как видно на снимке, Эльмар Велиев жив, его состояние не критическое, он способен свободно дышать и разговаривать.

Отметим, что покушение на жизнь Велиева, совершенное накануне, было квалифицировано как теракт. Совершивший преступление религиозный радикал Юнис Сафаров был задержан. Ведется следствие.