Афлатун Амашев: Последние события в Гяндже произошли после запуска TANAP, что заставляет задуматься

Последние события в Гяндже произошли после запуска важнейшего проекта TANAP, и это заставляет задуматься.

Об этом в ходе конференции на тему "Медиа: Борьба с религиозным радикализмом" сказал председатель Совета печати (СП), депутат Милли Меджлиса (парламента) Афлатун Амашев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам главы СП сегодня в Азербайджане социальными сетями пользуются три миллиона человек, и, к великому сожалению, соцсети используют также и антиазербайджанские силы. Амашев подчеркнул, что невозможно оказывать влияние на внутреннюю политику Азербайджана внешним воздействием.

Амашев подчеркнул, что последние события в Гяндже произошли после запуска важнейшего проекта TANAP, и это заставляет задуматься. "Произошедшие события не связаны с исламом, отдельные группы, прикрывающиеся религией, хотят добиться своих целей. Азербайджанские медиа видят это, и сотрудники СМИ, как люди, беспокоящиеся за будущее Азербайджана, правильно строят свою работу", - отметил Амашев.

Напомним, что 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попытались нарушить общественный порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа, говорилось в распространенном ранее совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности.

В сообщении отмечалось, что нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов.

В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей скончались два офицера полиции - заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

В результате оперативно-розыскных мер, осуществленных сотрудниками правоохранительных органов, при содействии граждан был арестован и передан следствию Гасымов Фаррух Хагани оглу, а второй подозреваемый в кровавом преступлении - Рашад Боюккишиев был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам полиции.

Всего за совершенные преступления во время событий 10 июля арестованы 22 человека.

В то же время, в связи с покушением на жизнь главы Исполнительной власти города Гянджи Эльмара Велиева третьего июля были арестованы 13 человек, а 8 человек были объявлены в розыск.

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