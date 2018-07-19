Очередная армянская провокация. В Москве арестован адвокат-азербайджанец

Засилье армян в политической, финансовой и экономической жизни России - факт общеизвестный. Об этом говорят сами российские эксперты, которые, врочем, до сих пор не знают как боротся с этим пагубным для их страны явлением. Коварные и вездесущие, представители армянского лобби в России, пользуясь благоприятной для них ситуацией, продолжают устраивать провокации против тех, кто не согласен с их точкой зрения и противодействует их мифологическим идеям, которым те привержены.

Сегодня стало известно, что адвокат Эльман Пашаев, которого обвиняют в вымогательстве, арестован на два месяца. Соответствующее решение принял Мытищинский городской суд Подмосковья.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил Пашаева в СИЗО на два месяца", - сообщил Вестнику Кавказа его адвокат Евгений Корчаго, подчеркнув, что фигурант считает решение незаконным и будет обжаловать его в Мособлсуде, передает Day.Az.

По его словам, уголовное дело в отношении Пашаева является провокацией. Корчаго также отметил, что у его подопечного есть доказательства своей невиновности. Речь идет об аудиозаписи, которая уже передана следствию, добавил он.

Адвокат Пашаев Эльман Магеррам оглы, помимо членства в Адвокатской палате Краснодарского края (23/4553), являлся также дважды адвокатом Адвокатской палаты Москвы (77/10129 и 77/12314), адвокатом Адвокатской палаты Ямало-Ненецкого автономного округа (89/294); статус и членство во всех палатах прекращены по результатам дисциплинарных производств решениями Советов адвокатских палат.

Дело же в том, что в прошлом году Эльман Пашаев взялся защищать историка и политического консультанта Олега Кузнецова, против которого был подан судебный иск из-за публикации книги об армянском терроризме "История транснационального терроризма в ХХ столетии". По словам адвоката, с просьбой защитить Олега Кузнецова к нему обратился его близкий друг, адвокат международного уровня Мухтар Мустафаев. "Естественно, я не смог отказаться защитить достоинство Азербайджана, ведь это честь для меня. Думаю, каждый азербайджанец поступил бы на моем месте также", - заявил Эльман Пашаев.