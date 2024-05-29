На Венере обнаружили гигантские лавовые потоки

Ученые Университета д'Аннунцио в коммуне Пескара (Италия) обнаружили признаки обширной вулканической активности на Венере, используя данные, собранные миссией Magellan в начале 1990-х годов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Команда обнаружила следы гигантских лавовых потоков в двух регионах Венеры - на западном склоне щитового вулкана Сиф Монс и равнине Niobe Planitia. Это указывает на более активный вулканизм, чем предполагалось ранее, и подтверждает предыдущие косвенные свидетельства вулканической активности на планете.

Для анализа данных использовались радарные снимки поверхности Венеры, сделанные с орбитального аппарата Magellan, который облетел планету в период с 1990 по 1992 год на высоте 295 километров над поверхностью. Сравнивались снимки первого и третьего циклов радиолокационного сканирования с разрешением 150 метров с корректировкой для разных углов обзора.

Изменения в свойствах поверхности, которые произошли примерно за 16 месяцев между двумя циклами, интерпретированы как новые лавовые излияния, произошедшие во время миссии Magellan. Однако исследование охватывает только 16 процентов поверхности Венеры.

Согласно оценкам, планета может испытывать до 120 извержений за земной год, при этом примерно 20 извержений длятся более 1000 земных дней. Уровень вулканической активности может достигать того же порядка, что и на Земле. Будущие миссии, такие как VERITAS и EnVision, помогут сравнить новые данные с изображениями Magellan и выявить изменения, происходящие за период более 40 лет.

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