В Армении солдат застрелил сослуживца

В восьмом гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления СК предпринимаются необходимые меры для выяснения обстоятельств гибели военнослужащего срочной службы Жоры Петросяна, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, 24-го июля было получено сообщение, что около 15:30 на боевом посту части N министерства обороны Армении огнестрельное ранение в области лица получил военнослужащий срочной службы рядовой Жора Петросян.

Согласно предварительным данным, военнослужащий получил смертельное огнестрельное ранение в результате нарушения его сослуживцем правил обращения с оружием.

По факту было возбуждено уголовное дело по признакам части 3-й статьи 373-й (Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Армении.

Предпринимаются необходимые следственные мероприятия по проверке предварительных данных, а также по обеспечению многостороннего, объективного и полного расследования всех обстоятельств гибели военнослужащего.