Царукян снова пытается купить граждан Армении

В Армении ситуация вокруг борьбы за власть с каждым днем становится, как сказала бы Алиса из известной сказки, "все странноватее и странноватее". Порою "странноватее" настолько близится к абсолютному идиотизму, что понять, как же действовать в такой атмосфере, не смог бы и незабвенный находчивый солдат Швейк.

Агитационная кампания в связи с выборами в Совет старейшин Еревана, а значит, и мэра столицы, набирает свои обороты. Газета "Жаманак" (Время) пишет, что иностранные инвесторы готовы объявить о вложениях в Ереван на случай победы на выборах партии "Процветающая Армения". Те же обещания и слезные уверения звучали и во время выборов в парламент в апреле 2017. Тогда глава партии ППА Гагик Царукян клялся в своих речах перед развесившей уши аудиторией, что его приятели-миллиардеры выделят Армении 15 миллиардов долларов инвестиций. Причем, клялся он страстно, но вот загвоздка - не уточнял, куда именно пойдут эти инвестиции. Все природные богатства Армении давно уже проданы Кочарянами и Саргсянами более богатым и предприимчивым иностранцам - англичанам, американцам, немцам. Не на выращивание помидоров-огурцов же шли бы эти призрачные миллиарды.

Сегодня на фоне стремительного обнищания населения и эпидемического сокращения рабочих мест новая песня на старый лад зазвучала снова. И снова те же обещания, и никакой программы вложения обещаемых инвестиций. Но на этот раз Гагик Царукян для придания большего веса своим словам, как сообщает газета "Жаманак", призвал своих карманных олигархов.

Как отмечает газета со ссылкой на собственные источники, запланированный на завтра форум партии "Процветающая Армения" пройдет уже сегодня в принадлежащем главе ППА Гагику Царукяну ресторанном комплексе "Фараон". В ходе форума будет представлена предвыборная программа, с которой партия намерена выступить на выборах в Совет старейшин Еревана.

"В форуме также примут участие инвесторы, которые заявят об инвестициях, которые они намерены осуществить в развитие инфраструктур в Ереване, в случае успеха партии на выборах", - отмечает газета.

Но вот что интересно - кто позволит частным лицам в условиях все еще продолжающего мирового кризиса выводить такие астрономические суммы за границу? Каким образом будут осуществляться транши - сразу или частично? На какой срок предоставляются эти инвестиции? Все это покрыто покровом тайны. Как видно, Царукян считает, что словом единым эти финансы потекут в страну, которая на протяжении многих лет не может рассчитаться с долгами десятилетней давности.

Стоит сомневаться, что блок премьера Пашиняна позволит Царукяну взять на выборах большинство. И гражданам Армении предстоит в очередной раз услышать "плач олигарха", подобный тому, что звучал в апреле прошлого года: "Вот если бы отдали нам голоса, тогда мы привлекли бы и 15 млрд. долларов инвестиций и выполнили бы все 15 пунктов нашей программы". А не отдали - вот и живите дальше, как хотите, и выклянчивайте деньги на ремонт дорог и канализаций...

Заур Мехдиев