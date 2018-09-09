Царукян согласился на расстрел

Борьба за власть в Армении все больше напоминает театр абсурда или же, если угодно, фиглярские кривляния на публику, заставляющие подозревать действующих лиц этого вертепа, как минимум, в психических отклонениях.

Армянские СМИ распространили информацию о высказывании лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна, по совместительству олигарха местного пошиба.

В ответ на вопрос журналистов о том, какой будет его реакция, если вдруг выяснится, что экс-премьер Овик Абрамян связан с событиями 1 марта 2008 года, олигарх заявил: "Если Абрамян связан с событиями 1 марта, то пускай его расстреляют на площади. Он готов к этому".

В отношении любимого себя он тоже согласился на высшую меру. Но вот загвоздка в чем - смертная казнь была отменена в Армении в 1997 году. Так что "готовность" Царукяна не более чем буффонада, рассчитанная, как видно, на совсем уж малограмотного или чересчур впечатлительного гражданина Армении.

Интересно, такая готовность - это склонность к мазохизму или же откровенная танатофилия?

Отметим, что оба согласных на расстрел находятся между собой в родственной связи - дочь Царукяна замужем за сыном экс-премьера.

Напомним, что среди тех, кому выдвигаются обвинения в насильственном удержании власти и гибели людей, последовавших в процессе разгона акций протеста 1-2 марта 2008 года, есть и имена бывшего экс-премьера Овика Абрамяна и его танатофильного свата.

Заур Мехдиев