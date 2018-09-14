Доклад ООН: В Армении каждый шестой ребенок недоедает

Мировой голод продолжает распространяться. Об этом говорится в докладе ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на news.am, новые данные свидетельствуют о том, что число голодающих в мире продолжает расти, достигнув, согласно новому докладу "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире - 2018", отметки в 821 миллион в 2017 году, а это означает, что голод затронул каждого девятого человека на планете.

Что касается Армении, то 17,6% детей до 5 лет, то есть каждый шестой ребенок, страдает от недоедания. Согласно данным Государственного комитета статистики Армении, у детей в возрасте до 5 лет более распространена проблема избыточного веса, чем проблема дистрофии. 13,6% мальчиков и девочек страдают лишним весом. 16% детей же до 5 лет и 13% представительниц прекрасного пола в возрасте 15-49 лет имеют анемию.

Лишь 45% малышей до 6 месяцев питаются исключительно грудным молоком. А вот 45% дам в возрасте от 15 до 49 лет страдают лишним весом.