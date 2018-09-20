Афлатун Амашев: Армения получит достойный ответ, если нарушит стабильность

Глава страны, госграницу которой охраняют военнослужащие другого государства, должен молчать.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, председатель Совета печати Афлатун Амашев, передает Day.Az.

По его словам, делая популистские заявления с пеной у рта, премьер-министр Армении Никол Пашинян в первую очередь должен подумать о том, какой униженной страной, несмотря на ее независимость на бумаге, он руководит.

"Да, он недавно пришел к власти, причем пришел с улицы, потому и использует уличную риторику. Но даже такого человека, которому нравится быть в этом амплуа, должен мучить тот факт, что развевающийся на границе его страны флаг стоит ниже флага другой страны. Пашинян должен думать о том, что армянский народ не способен был оккупировать Карабах и всем известно, какие силы стояли и стоят за оккупацией Карабаха", - сказал Амашев.

Депутат отметил, что бредовыми высказываниями, которые он озвучивает в последние дни, Пашинян думает применить свое уличное поведение и к нагорно-карабахскому конфликту.

"Не сказал бы, что это необдуманный шаг. Пашинян что-то рассчитал, но соответственно своему уровню. Этот человек не знает, что использование методов, которые отправили Саргсяна в отставку, ведет его к пропасти. Его высказывания - открытое неуважение к нормам и принципам международного права. Если Пашинян думает, что бредовыми заявлениями сможет продиктовать новые условия урегулирования нагорно-карабахского конфликта, то это само по себе абсурд", - сказал Амашев.

Депутат добавил, что с этой точки зрения упоминание Президентом Ильхамом Алиевым апрельских боев 2016 года, успешной военной операции в Нахчыване на встрече с представителями общественности в Билясуваре было достаточно серьезным посланием.

"Выступать стороной, нарушившей стабильность на Южном Кавказе, - это путь, ведущий Армению и армянский народ к краху. Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих земель, Азербайджан - гарант развития и стабильности на Южном Кавказе, и если Армения будет нарушать стабильность, то получит достойный ответ", - сказал азербайджанский депутат.

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