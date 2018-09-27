В Азербайджан прибыла новая партия ракетных комплексов «Полонез» - ФОТО - ВИДЕО

27 сентября 2018 18:38

Согласно межправительственному соглашению между Азербайджаном и Беларусью, очередная партия 301-милимметровых оперативно-тактических ракетных комплексов "Полонез" доставлена в Азербайджан.

Об этом в четверг говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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