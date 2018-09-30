“The Guardian” о голоде и нищете в Армении

В британской газете The Guardian опубликована статья фотокорреспондента Ника Данзигера под заголовком "Лучше умереть: Крайне тяжелое социальное положение стариков в Армении", посвященная голоду и нищете в Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в статье отмечается, что произошедший в Армении политический переворот, широко распространенные голод и нищета, а также большой отток в Россию молодежи в поисках работы привели к тому, что страна и особенно пожилые люди оказались в плачевном состоянии. Тысячи людей старше 75 лет зимой, когда температура минус 30 градусов, борются за жизнь, мизерной пенсии не хватает для нормального питания или приобретения лекарств.

Автор статьи Ник Данзигер Дин пишет, что в начале 2017 года он Обществами Красного креста и Красного полумесяца Швейцарии, Монако и Армении в целях изучения положения пожилых людей в Армении и оказания поддержки пилотному проекту, чтобы им помочь, был откомандирован в эту страну.

Ник Дензигер пишет, что это не первая его поездка в города и села Армении, делая съемки в связи с крайней бедностью в армянском городе Ванадзор, он отразил трудную жизнь женщины по имени Хасмик. Он стал свидетелем того, что эта пожилая женщина, чтобы защититься от холода, надевала на себя всю одежду, что было дома, а на очень маленькую пенсию не могла купить дрова, чтобы топить печь в течение дня, не могла купить льготный хлеб у местного пекаря. Автор отмечает, что женщина борется за жизнь в доме без воды, света и газа.

Автор подчеркивает, что подобное социальное положение носит в Армении массовый характер. Например, в городе Ванадзор с населением 68 тысяч человек проживает более 20 тысяч пожилых людей. Многим из них не оказывается помощь и забота. С очень маленькой пенсией здесь найти деньги даже для того, чтобы обеспечить такие основные потребности как продукты и отопление, стало настоящей борьбой за выживание. "Когда в 2017 году я проводил здесь съемки, то думал, что освещая фотоснимками горькую судьбу людей, проживающих в голоде и нищете, их тяжкое социальное положение, помогу привлечь внимание на их бедственное положение", -пишет Н.Дензигер.

80-летняя старушка Бавакан Авестян вместе со своим мужем живет в однокомнатной квартире в центре армянского города Гюмри. Старая женщина, сломавшая ногу в автомобильной катастрофе за три года до нашей поездки, с того времени прикована к постели и все свое время проводит дома. Сейчас она страдает также болезнью Паркинсона. "Я была богатой женщиной, всем помогала, а сейчас вот в таком положении. Лучше умереть", -говорит она, плача. Она всю жизнь проработала на ткацкой фабрике, а сейчас получает 35 тысяч драм ( 55 фунт стерлинов). "Зимой эта пенсия, можно сказать, вся идет на отопление. Моя основная проблема связана с финансами", - сказала женщина.