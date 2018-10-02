Еще одна странная смерть армянского солдата в оккупированном Карабахе

В рядах армянских оккупантов снова потери. Как сообщают СМИ соседней страны, в понедельник утром в одной из воинских частей ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, при пока невыясненных обстоятельствах тяжелое огнестрельное ранение получил военнослужащий АО Геворк Суренович Ароян, 1997 г.р.. Раненый был доставлен в военный госпиталь, где вскоре скончался.

Напомним, что это уже вторая за последние несколько дней потеря оккупационных сил. 26 сентября в Карабахе получил смертельное ранение Агаси Мкртчян. И тоже при невыясненных обстоятельствах. Когда же обстоятельства выяснились, оказалось, что солдата застрелил сослуживец, а не противник. Однако беднягу уже успели наградить сепаратистской "медалью". Поторопились.

И вот, всего через шесть дней новая потеря.

Султан Керим