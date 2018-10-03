Афлатун Амашев: Заседания парламента Азербайджана проходят достаточно открыто и прозрачно

Происходящее в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана представляется общественности страны так, как есть.

Об этом на заседании парламентского комитета по правам человека сказал в среду председатель Совета печати, депутат Афлатун Амашев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, пленарные заседания и заседания комитетов парламента Азербайджана проходят достаточно открыто и прозрачно.

"В Милли Меджлисе депутаты могут поднять любую проблему, никто никого не перебивает. Азербайджанское общество необходимо правильно информировать об этом", - сказал Амашев.

Депутат отметил, что в социальных сетях, в отдельных публикациях авторы не доносят до азербайджанского общества подробную информацию о деятельности Милли Меджлиса.

"Хотелось бы, чтобы азербайджанские медиа, используя сотрудничество Совета печати и Милли Меджлиса, укрепили связи с парламентом и донесли до азербайджанского общества, что действительно может Милли Меджлис", - сказал Амашев.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook