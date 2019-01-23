Президент Ильхам Алиев: Если будет положен конец оккупации азербайджанских территорий, то в нашем регионе сложились бы более широкое международное сотрудничество и устойчивый мир

Если будет положен конец оккупации азербайджанских территорий, то, конечно же, в нашем регионе сложились бы более широкое международное сотрудничество и устойчивый мир.

Как сообщает Day.Az, об этом в Давосе Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал в интервью китайскому телевизионному каналу CGTN (China Global Television Network).

Глава государства отвечая на вопрос ведущей "Позволят ли взаимосвязанность, инфраструктура, создание лучшей среды и альянс экономики с людьми найти возможность для решения данной проблемы?" сказал:

"Я уверен, что это один из самых эффективных путей для освобождения наших земель, которые уже более двадцати лет находятся под оккупацией. В первые годы независимости мы подверглись агрессии и оккупации со стороны Армении. В результате более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, двадцать процентов наших земель находятся под оккупацией", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что несмотря на принятые двадцать пять лет назад Советом Безопасности ООН четыре резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с наших земель, они не исполняются.

"Поэтому нам необходимо быть более сильными, более успешными и более эффективными для восстановления нашей территориальной целостности и возвращения более миллиона человек к родным очагам. Поэтому политика самообеспечения, расчета на собственные ресурсы и резервы ведет нас к успеху. В настоящее время мы повышаем стандарты жизни, у нас хороший международный авторитет. Как я уже отметил, мы привлекли инвестиции в объеме почти 250 миллиардов долларов. Мы вложили крупные инвестиции в военный потенциал и создали очень успешный формат сотрудничества с нашими соседями. Таким образом, страна, продолжающая оккупацию наших земель, должна оценить все это. Она должна понять, что могла бы стать стороной этого крупного формата сотрудничества, то есть, независимо от энергетических, нефтегазовых, транспортных проектов. Все эти проекты обходят их по одной причине: причина - оккупация. Если будет положен конец оккупации, то, конечно же, в нашем регионе сложились бы более широкое международное сотрудничество и устойчивый мир", - сказал глава государства.