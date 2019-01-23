Президент Ильхам Алиев: Наш план заключается в создании новых возможностей и источников дохода кроме нефтегазового сектора

Наш план заключается в создании новых возможностей и источников дохода кроме нефтегазового сектора.

Как сообщает Day.Az, об этом в Давосе Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал в интервью китайскому телевизионному каналу CGTN (China Global Television Network).

Глава государства отметил, что нефть и газ являются ведущей силой экономики Азербайджана. "Благодаря привлечению крупных энергетических компаний к инвестированию Азербайджана мы добились очень большого прогресса. Однако сейчас наша основная задача, конечно, заключается в диверсификации экономики и сокращении зависимости от нефти и газа. Это будет нелегко, потому что в настоящее время мы находимся в активной фазе развития разработки нефтяных и газовых ресурсов. Но в то же время в последние годы мы вкладывали инвестиции в основном в инфраструктуру. Мы привлекли крупные инвестиции, за последние 15 лет в объеме около 250 миллиардов долларов", - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан в рейтинге Doing Business Всемирного банка занимает 25-е место. "Поэтому считаю, что привлечение инвесторов к вложению инвестиций в другие секторы, помимо нефтегазового, будет несложно. Мы вложили инвестиции в Азербайджан и за его пределами. Первоначально приоритет, конечно, заключался в создании современной инфраструктуры. Эта инфраструктура, в свою очередь, создаст большой потенциал для инвесторов, деловых кругов и удобство для наших граждан. Поэтому мы вложили инвестиции в основном в производство электроэнергии, превратились из страны, импортирующей электроэнергию, в ее экспортера и получили большую прибыль от этого. Мы повысили уровень газификации внутри страны до 95 процентов. Думаю, это тоже очень хороший результат. Мы вложили инвестиции в основном в дорожное строительство, и, согласно оценке Давосского всемирного экономического форума, наши дороги по качеству занимают 34-е место в мире", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства сообщил, что большая работа была проделана также в области очистки воды и ирригации. "В то же время мы вложили инвестиции в нашу транспортную инфраструктуру, что позволит нам привлечь большой объем грузов и создать хаб. У нас есть железные дороги, шесть международных аэропортов, Алятский торговый порт, который позволит перевозить грузы объемом от 15 миллионов до 25 миллионов тонн. Есть новый Судостроительный завод, который позволит производить все виды судов и увеличить грузоперевозки по Каспийскому морю, а также наладить сообщение с центральноазиатскими и европейскими странами. В 2017 году мы отметили открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Эта железная дорога была недостающим сообщением между Азербайджаном и Европой, а также Европой и Азией. В настоящее время эта железная дорога функционирует, и мы видим увеличение объема грузов",- сказал Президент Ильхам Алиев. Как отметил глава государства, инфраструктура помогает Азербайджану привлекать большой объем грузов и налаживать новое важное сообщение между многими странами.

"Мы вложили в инфраструктурные проекты средства из государственного бюджета и понимаем, что пользу этих средств увидим спустя много лет. Однако, как я уже отметил, прежде всего мы хотим создать хорошие условия для своего народа. Мы хотели обновить инфраструктуру и создать условия, которыми могли бы воспользоваться бизнес-круги. В то же время создание транспортного узла в Азербайджане позволит нам стать важной транзитной страной с Востока на Запад и с Севера на Юг. Эти инвестиции вложены для будущего. Мы не ожидаем того, что вложенные средства окупятся, возможно, в течение предстоящих десяти лет. Однако наш план заключается в создании новых возможностей и источников дохода кроме нефтегазового сектора. Когда-нибудь нефть и газ иссякнут, но с учетом нашей географии транспортная инфраструктура останется всегда", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Относительно краткосрочной пользы инвестиций Президент Азербайджана сказал, что есть много проектов, приносящих большой доход за относительно короткое время.

"Мы создаем механизм привлечения инвестиций, в то же время предоставляем частному сектору кредиты под очень низкие процентные ставки, с тем, чтобы они также могли вкладывать инвестиции в отрасли, приносящие доходы в скором времени. К примеру, такие отрасли, как сельское хозяйство, малый и средний бизнес. Мы делаем это для получения прибыли за короткое время. Однако что касается долгосрочных инвестиций, то основная цель заключается в создании такой инфраструктуры, которая бы функционировала на протяжении длительного времени и изменила страну, изменила отношение мира к стране. Потому что без этих инфраструктурных проектов географическое положение Азербайджана не имеет особо большого значения. Мы добились соединения стран и людей. Могу вам сказать, что инфраструктурные проекты, связанные с транспортом, создают совершенно новую политическую ситуацию в нашем регионе. Страны, зависящие друг от друга; одна зависит от транзитной страны, другая становится транзитной страной, конечно, между ними складываются более близкие отношения. Они делятся пользой, могут найти беспроигрышную для всех сторон ситуацию. И не только в двустороннем, но и многостороннем формате. Соединение континентов посредством Каспийского моря, строительство морского порта в Баку, соединение нашей железнодорожной системы с европейской создают новый формат сотрудничества, и взаимозависимость, думаю, является одним из важных инструментов для активного политического диалога, снижения определенных трудностей, сложностей и проявления внимания к позитивной повестке. Наша цель - создать в Азербайджане современную инфраструктуру и модернизировать страну, одновременно - достичь своих целей - политических, экономических и финансовых - посредством активного сотрудничества и взаимной поддержки", - сказал Президент Ильхам Алиев.