Президент Ильхам Алиев: Азербайджан создает для стран, расположенных к северу и югу от него, возможность для присоединения к проекту «Один пояс, один путь»

Азербайджан создает для стран, расположенных к северу и югу от него, возможность для присоединения к проекту "Один пояс, один путь".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на сессии "Развитие инициативы "Один пояс, один путь": взгляд Китая на триллион долларов" в рамках Всемирного экономического форума.

"Создание современной инфраструктуры является одной из основных целей нашего правительства. Считаю, что, используя свое географическое положение, мы правильно поступили, вложив инвестиции в основном в инфраструктуру, то есть внутреннюю инфраструктуру и инфраструктуру, которая позволит превратить Азербайджан в один из международных хабов. Мы вкладываем инвестиции в инфраструктуру внутри страны для строительства дорог, магистралей, аэропортов, газификации, генерации электроэнергии. Мы также вложили инвестиции в транспортную инфраструктуру. Это позволит нам транспортировать грузы с Востока на Запад, с Севера на Юг и с Юга на Север", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, Азербайджан является активным членом инициативы транспортного коридора Восток-Запад. "Конечно, мы поддерживаем инициативу правительства Китая "Один пояс, один путь". Азербайджан создает для стран, расположенных к северу и югу от него, возможность для присоединения к данному проекту. Мы уже наблюдаем это. Азербайджан - единственная страна, которая является участницей транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Модернизация наших железнодорожных систем, строительство крупнейшего на каспийском побережье морского порта, грузоперевалочная способность которого составляет около 25 миллионов тонн, прокладка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, соединяющей нас с Турцией и Европой путем создания недостающего сообщения между Европой и Азией, открывают хорошие возможности для желающих использовать наши пути. Мы расходуем средства для создания хорошей тарифной политики. Растет и объем грузоперевозок. Только по коридору Север-Юг в минувшем году было перевезено в десять раз больше грузов, чем в предыдущем", - сказал Президент Азербайджана.