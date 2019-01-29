Член семьи шехида: Семьи шехидов всегда ощущают внимание и заботу Президента Ильхама Алиева

Президент Ильхам Алиев всегда проявляет внимание к семьям шехидов, и мы как семья шехида всегда ощущаем заботу главы государства. Об этом сказал во вторник Trend член семьи шехида Мухтар Гахраманов, передает Day.Az.

Гахраманов отметил, что к семьям шехидов применяются льготы, им выдаются пособия, они получают квартиры. "Выражаю признательность Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу, оказываемую о нас. Я принимал участие во встрече главы государства с семьями шехидов в Президентском дворце и вновь стал свидетелем заботы, которая проявляется о семьях шехидов. Наша семья всегда ощущает на себе внимание главы государства", - сказал он.

Отметим, что внимание и забота о семьях шехидов является одним из направлений политического курса, осуществляемого Президентом Ильхамом Алиевым. За прошедший период семьям шехидов и ветеранам войны были предоставлены 6654 квартиры, в том числе в 2018 году - 626 квартир, что в три раза больше предусмотренного. В 2019 году этим гражданам будут предоставлены минимум 800 квартир. Также до сегодняшнего дня инвалидам войны были предоставлены 6144 автомобиля. Сумма месячной президентской пенсии семьям шехидов, инвалидам войны и Национальным героям доведена: для Национальных героев - до 1500 манатов, семей шехидов - до 242 манатов, инвалидам войны первой группы - до 182 манатов, второй группы - до 158 манатов, третьей группы - до 121 маната.

Кроме президентской пенсии, большинство инвалидов войны получают трудовую пенсию по инвалидности, а не имеющие права на пенсию - пособие по инвалидности. Членам семей шехидов и детям инвалидов войны, не имеющим право на получение трудовой пенсии, выплачивается месячное социальное пособие. При назначении трудовой пенсии членам семей шехидов и Национальных героев подсчитывается и надбавка. Также если дети из семей шехидов и инвалидов войны обучаются на платном отделении в вузах и колледжах, то плата за учебу осуществляется за государственный счет.

Наряду с другими уязвимыми группами, подключившимися к программе самозанятости, реализуемой в стране, преимущество отдается также и семьям шехидов и инвалидам войны. Только в прошлом году до 100 семей шехидов, более одной тысячи лиц с инвалидностью были вовлечены в эту программу, и обеспечены активами. В других сферах также осуществляются важные меры по социальной защите семей шехидов, которые будут продолжены и в предстоящие годы.

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