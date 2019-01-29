Вдова шехида: В Азербайджане забота о семьях шехидов находится в центре внимания государства

На встрече Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Президентском дворце с семьями шехидов была и вдова шехида Карабахской войны, лейтенанта первой воинской части (№ 701) Национальной армии Азербайджана Паши Назарова Елена Жовтис.

"Президент лично вручил мне пластиковую карту для получения единовременной выплаты. Я очень благодарна нашему Президенту. В Азербайджане забота о семьях шехидов, отдавших жизни во имя свободы и независимости нашего государства и народа, постоянно находится в центре внимания государства. Мне - как вдове шехида - выдается ежемесячное президентское пособие, которое почти равно моей пенсии. Мой внук Тимур Паша живет в США. Когда Тимур узнал, что я была на встрече с президентом, он сказал, что считает Ильхама Алиева своим Президентом и очень хочет его увидеть", - сказала в интервью корреспонденту АЗЕРТАДЖ Елена Жовтис. Об этом передает Day.Az.

"Мне очень приятно, что в нашей стране с уважением чтят память шехидов, отдавших жизни во имя свободы и независимости Родины. Паша Назаров учился в полной средней школе номер 60 Ясамальского района столицы. В настоящее время школа носит его имя. Президент Ильхам Алиев лично принимал участие в церемонии открытия нового здания школы. Я, моя дочь Яна и Тимур Паша знаем, что Паша Назаров не забыт", - отметила в заключение Елена Николаевна.

Отметим, что Паша Дардайыл оглу Назаров родился в 1952 году в городе Баку. После окончания военной службы во Внутренних войсках в городе Горький вернулся в Азербайджан, работал на должности начальника поисковой группы в Исправительно-трудовом учреждении номер 6. В 1991 году добровольно отправился на карабахский фронт. В качестве бойца первой воинской части Национальной армии Азербайджана принимал участие в обороне сел Агдамского, Лачинского и Кяльбаджарского районов, в операции Дашалты. 4 апреля 1993 года героически погиб во время боевой операции в Муровдагском направлении.

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