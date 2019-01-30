Гражданина Украины исключили из "черного списка" МИД Азербайджана

Гражданин Украины Константин Андриюк обратился с письмом в МИД Азербайджана и попросил исключить его фамилию из списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории страны, сообщает в среду Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство, передает Day.Az.

Андриюк отметил, что уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, и подчеркнул, что в будущем будет избегать незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана.

В то же время он попросил дать разрешение на визит в Азербайджан в будущем.

Обращение Андриюка было рассмотрено в установленном порядке и принято решение об исключении его фамилии из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана.