Гражданина Украины исключили из "черного списка" МИД Азербайджана
30 января 2019 20:23 219
Гражданин Украины Константин Андриюк обратился с письмом в МИД Азербайджана и попросил исключить его фамилию из списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории страны, сообщает в среду Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство, передает Day.Az.
Андриюк отметил, что уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, и подчеркнул, что в будущем будет избегать незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана.
В то же время он попросил дать разрешение на визит в Азербайджан в будущем.
Обращение Андриюка было рассмотрено в установленном порядке и принято решение об исключении его фамилии из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!