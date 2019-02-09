Отношение Президента Ильхама Алиева к обращениям граждан – пример для всех чиновников

В 2018 году, ставшем одной из самых содержательных и доблестных страниц истории Азербайджана, наш народ не только торжественно отметил славные и вызывающие чувство гордости юбилеи, но и добился радующих каждого азербайджанца новых успехов во всех сферах жизни. 2018 год, который подписанным Президентом страны в начале минувшего года Распоряжением вошел в историю как "Год Азербайджанской Демократической Республики", был ознаменован проведением 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики и 95-летнего юбилея великого лидера Гейдара Алиева. А важнейшим политическим событием прошлого года стали президентские выборы. Граждане Азербайджана, оказав доверие господину Ильхаму Алиеву, утвердившему себя среди политиков мира как мудрый политический руководитель, проголосовали за его политику. Тем самым, они отдали голоса за устойчивость, необратимость политики Гейдара Алиева, вечность нашей независимости и продемонстрировали высокую общественную активность. В минувшем году, запомнившемся глубокими экономическими реформами и активностью граждан во всех сферах, благосостояние азербайджанского народа еще более улучшилось, достигнутые крупные экономические и политические успехи еще более укрепили веру народа в свое будущее. Активность граждан в 2018 году проявилась в их обращениях, направленных в Администрацию Президента, в частности, предложениях и заявлениях, представляющих общественное значение, благодарственных письмах. АЗЕРТАДЖ предлагает вниманию читателей обширную аналитическую статью заведующего отделом Администрации Президента по работе с документами и обращениями граждан Сулеймана Исмайлова о том, как государственные органы решали в 2018 году вопросы, беспокоящие граждан страны, их проблемы, о большом внимании и требовательности, проявляемых к этой работе, передает Day.Az.

Успехи "Года Республики", опирающиеся на историческое прошлое - основа нашего прекрасного будущего.

Большие исторические юбилеи, широкие экономические, социальные и политические реформы, реализованные в стране глобальные проекты, самые современные технологии, примененные в промышленности и сельском хозяйстве, комплексные меры по улучшению благосостояния народа стали основными моментами, характеризующими 2018 год. Поздравление Президента страны азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года не только подвело итоги всех важных событий, произошедших в стране в течение года, но и подарило большую радость нашему народу и проживающим в мире нашим соотечественникам, вселило в них чувство внутренней гордости. Все мы испытывали гордость за то, что являемся гражданами этой страны.

Дальнейшее повышение авторитета Азербайджана в результате проводимой работы по укреплению позиции нашей страны на международной арене, усиление связей с Европейским Союзом и важными ведущими международными организациями мира, постепенное проявление реальных результатов усилий, прилагаемых для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, однозначная защита международной общественностью позиций Азербайджана, еще большее укрепление отношений с соседними государствами, успешное завершение многолетних обсуждений по определению правового статуса Каспийского моря, улучшение социальной защиты населения, в том числе условий жизни вынужденных переселенцев, действительно следует расценивать как большие успехи, достигнутые в минувшем году.

Работа, проводимая Президентом Азербайджанской Республики для развития страны и благосостояния народа, установления мира в регионе и на планете, улучшения межнациональных отношений в целом, послужила дальнейшему укреплению международного авторитета Азербайджана. Неслучайно в конце минувшего года Президент Азербайджана Ильхам Алиев был удостоен в Турции премии "Глава государства года". Господин Ильхам Алиев был удостоен этой награды на основе широкого опроса мнений за свою искреннюю, деловую, успешную политику.

В 2018 году еще более возросла мощь Азербайджанской армии, что подтвердили проведенные в Баку два грандиозных парада. Еще одним из самых значимых событий прошлого года стало освобождение 11 тысяч гектаров территории в результате успешной военной операции, проведенной в нахчыванском направлении, и взятие тем самым под полный контроль проходящих через Армению важных коммуникаций и путей.

Господин Президент вполне справедливо отметил: "Сегодняшний Азербайджан является наследником Азербайджанской Демократической Республики. Никогда еще в истории Азербайджан не был таким сильным, таким независимым, таким свободным".

2018 год можно расценивать и как начало нового периода в истории Азербайджана. Единодушное избрание Президента Ильхама Алиева, последовательно осуществляющего политический курс воплотившего в жизнь мечты и чаяния азербайджанского народа великого лидера Гейдара Алиева, поставленные им цели и задачи, Президентом на очередные 7 лет является выражением большой любви и доверия народа к своему политическому лидеру. Масштабы работы, проделанной им в течение предыдущих 15 лет деятельности в качестве Президента, настолько широки и значимы, что привели к росту силы и могущества Азербайджана.

Высоко оценив в новогоднем поздравлении оказанное народом доверие, глава государства подчеркнул, что в течение 15 лет достойно служил народу на посту Президента и впредь будет делать все возможное для развития, укрепления Азербайджана, повышения благосостояния народа, еще раз изложил свою решительную позицию: "У меня одна цель: построить сильное Азербайджанское государство и достойно служить народу".

Выверенная и успешная политика, осуществляемая в эти годы, не только обеспечила всестороннее развитие Азербайджана, но и защитила его от глобальных рисков, на фоне происходящей в мире политической борьбы, различных кровавых столкновений и гражданских войн превратила нашу страну в символ стабильности и прогресса, толерантности и мультикультурализма, успешно развивающееся государство не только в масштабе европейских стран, но и в исламском мире, популяризировала нашу республику как настоящий пример демократического развития. Идеи азербайджанства, оставленная нам в наследство великим лидером идеология азербайджанства нашли свое подтверждение и развитие во всех сферах, наша страна превратилась в лучший образец межрелигиозных, межнациональных отношений. Объявление 2016 и 2017 годов в Азербайджане годами "Мультикультурализма" и "Исламской солидарности" служит ярким олицетворением этой политики.

Большое уважение и высокое доверие, оказанные азербайджанским народом своему политическому лидеру на прошлогодних президентских выборах, обусловлены тем, что в годы руководства господина Ильхама Алиева облик всех городов и сел Азербайджана полностью изменился, обновился, были реализованы многочисленные инфраструктурные проекты, проложены тысячи километров автомобильных дорог, созданы сотни тысяч рабочих мест, в целом нашло и находит решение подавляющее большинство беспокоящих народ вопросов.

Вложенные в эти годы в экономику страны иностранные и внутренние инвестиции, исчисляющиеся миллиардами долларов, превратили Азербайджана в самое могущественного государство в регионе как в экономическом, так и военном отношении, а также укрепили его авторитет в мировом сообществе. В сегодняшнем мире, где господствуют двойные стандарты, необъективные подходы, сделать все это было нелегко. Господин Президент справедливо отмечает: "... нам хорошо известно, и об этом свидетельствуют история, недалекая история и происходящие в регионе процессы, что зачастую нормы международного права не работают. Кто сильный - тот и прав. Мы неоднократно видели это, видим и сегодня. Можно сказать, что в последние 15 лет международные правила поведения изменились, нормы международного права перешли на задний план. Фактор силы приобрел еще большее значение. Это - реальность. Мы живем в реальной жизни и должны считаться с реальностью".

На состоявшейся 18 апреля 2018 года инаугурации господин Президент дал глубокий анализ невиданных успехов, достигнутых под его руководством за последние 15 лет, показав победы, одержанные нашей страной во всех отраслях экономики, указал пути дальнейшего развития, предстоящие задачи и наметил конкретные меры для этого. С 2003 года, с начала руководства страной, каждое слово Президента Ильхама Алиева опирается на реальные дела и непременно претворяется в жизнь. Не было еще обещания, которого бы он не выполнил, слова, которого бы не сдержал. Наш народ верит, что Президент Азербайджана выполнит все намеченные программы и в очередной президентский срок, благосостояние населения станет еще лучше, а независимость Азербайджана с каждым днем будет укрепляться. Слова, высказанные главой государства на инаугурации, вселяют в каждого гражданина Азербайджана непоколебимую веру в будущее: "За последние 15 лет было достаточно много успехов, достижений. Но мы не должны довольствоваться достигнутыми успехами. Мы должны смотреть и смотрим в будущее. У нас есть очень ясное представление о работе, которую предстоит выполнить в предстоящие годы, планы, программы. Мы... превратим Азербайджан в еще более могущественную страну... У нас есть твердая политическая воля, крупные финансовые ресурсы. Мы создали эти финансовые ресурсы своими руками и живем сегодня за свой счет. Есть единство народа и власти... Весь азербайджанский народ и все мы с большим оптимизмом смотрим в будущее. Наша общая цель заключается в том, чтобы страна стала еще сильнее, превратилась в еще более могущественное государство, чтобы граждане Азербайджана жили еще лучше".

Итоги года выборов и успехи, достигнутые Азербайджаном в 2018 году, уже налицо, государственные программы, о которых говорил Президент страны, которые утвердил своими указами и распоряжениями, крупные экономические проекты успешно реализуются. Как результат, место Азербайджана в мировой экономике с каждым днем укрепляется и повышается.

В конце 2018 года в очередном отчете Doing Business Всемирного банка нашли отражение специальные показатели, связанные с бизнес-средой более чем 150 стран. В отчете указано, что Азербайджан входит в первую десятку стран, добившихся больших успехов в области облегчения бизнеса. Азербайджан, который указывается в отчете как государство, постоянно идущее вперед, в отчете за 2016 год находился на 65-м месте по рейтингу, в 2018 поднялся на 57-ю, а в 2019 году, продвинувшись на 32 позиции, - на 25-ю ступень. В отчете Doing Business Азербайджан указан как единственная среди государств Южного Кавказа динамично развивающаяся страна, осуществившая серьезные реформы в области облегчения бизнес-среды.

А 22 января нынешнего года в швейцарском городе Давос исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева поздравила главу государства с 25-м местом Азербайджана в отчете Doing Business 2019 и сказала, что экономическая трансформация нашей страны, наряду с такими странами, как Китай, Индия, является одной из самых успешных. Следует отметить, что во многих соседних государствах эти показатели значительно ниже, чем у нас.

Наряду с отчетом Doing Business Всемирного банка, особый интерес вызывает и Отчет о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума.В последнем отчете, подготовленном на основе совершенно новой методологии, наша страна в оценке, проведенной по 98 индикаторам, наряду с Турцией, Сербией, Грузией и Хорватией, заняла место в 7-м десятке. Значительно улучшились позиции Азербайджана по инфраструктуре, образованию и умениям, динамичности бизнеса. Интересно, что в отчете Азербайджан подчеркивается как страна, где социальное равенство обеспечено на самом высоком уровне в мире, а по уровню обеспечения населения электроэнергией наша страна с максимальным - 100-процентным результатом поднялась на первое место. Азербайджан также сохраняет лидерство по индикаторам влияния на окружающую среду и инклюзивного развития и занимает по рейтингу динамичности бизнеса 31-е место среди 140 стран мира, что стало возможным в результате проведенных в нашей стране экономических реформ. Азербайджан занял в отчете одно из ведущих мест и по другим сферам, из которых можно отметить показатели эффективности воздушного и железнодорожного транспорта.

Подчеркнув, что наше экономическое могущество позволяет проводить независимую политику, защищать интересы азербайджанского народа, что минувший год был успешным годом и годом проведения глубоких экономических реформ, результаты которых сегодня видит каждый, что значительно увеличились поступления в наш бюджет, глава государства Ильхам Алиев на состоявшемся 11 января 2019 года заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, сказал: "Основная цель экономических реформ - полностью обеспечить прозрачность в этой сфере, усилить борьбу с негативными явлениями и ускорить, таким образом, успешное развитие нашей страны. Могу сказать, что международные организации, ведущие финансовые структуры с большим интересом отслеживают происходящие в Азербайджане процессы и дают высокую оценку нашей работе. Должен особо отметить, что в отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан находится на 25-м месте в мировом масштабе. За год мы продвинулись на 32 ступени. Считаю это рекордным показателем. Находиться на 25-м месте в мировом масштабе по условиям, созданным для ведения бизнеса, - большое достижение".

Хотя перечислить все экономические достижения минувшего года не представляется возможным, следует отметить некоторые из них, так как эти достижения - повышение уровня жизни граждан Азербайджана, улучшение их материального благосостояния, решение беспокоящих их вопросов, реализация проектов социальной инфраструктуры - являются результатом расширения институциональных реформ, служащих повышению прозрачности в стране.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Китайскому телевидению в Давосе 21 января 2019 года очень четко изложил суть проделанной важной работы: "Для меня как Президента важнейшим является повседневная жизнь народа, наша экономика, промышленность, решение социальных проблем. Внешняя политика защищает и гарантирует это". Наш народ каждый день, каждую минуту ощущает реальность этих слов в повседневной деятельности господина Президента.

В целом, в жизни страны нет такой сферы, которая бы не находилась под постоянным контролем Президента Азербайджана, в республике нет такого региона, где бы господин Президент не побывал и не обеспечил принятия государством мер для решения существующих проблем. Только в минувшем году Президент страны совершил 26 поездок в 24 района и города республики, принял участие в открытии около 100 новых объектов социально-экономической инфраструктуры. В числе данных объектов следует отметить введенные в строй в Нахчыванской Автономной Республике, Лянкяране, Мингячевире, Сумгайыте, Агджабединском, Агдамском, Бардинском, Билясуварском, Геранбойском, Хачмазском, Хызинском, Исмаиллинском, Гахском, Губинском, Масаллинском, Шамахинском и других городах и районах промышленные кварталы и парки, различные заводы, предприятия легкой промышленности. Большое значение имеет увеличение в стране с каждым годом числа инфраструктурных объектов, в первую очередь, создание необходимых для развития промышленности предприятий энергоснабжения, мелиорации и водного хозяйства, транспорта, связи, переработки сельскохозяйственной продукции, новых промышленных участков.

Говоря об основных успехах минувшего года, необходимо особо подчеркнуть строительство новых домов и квартир для 5900 семей переселенцев, улучшение жилищных условий семей шехидов и инвалидов Карабахской войны, увеличение валового внутреннего продукта, динамичное развитие промышленного производства, ненефтяного сектора в стране, доведение транспортной инфраструктуры до самого высокого уровня, превращение нашей страны в международный логистический центр, еще большее укрепление ее позиции в семье космических держав, усиление экспортного потенциала на 40 процентов, частичное завершение проекта ТАР и полную реализацию проекта TANAP.

Благодаря официальному открытию в 2018 году "Южного газового коридора", сдаче в эксплуатацию Алятского международного морского торгового порта, выводу на орбиту спутника Azerspace-2, вводу в строй в Турции комплекса нефтеперерабатывающего завода STAR стоимостью 6,3 миллиарда долларов, началу функционирования во многих странах торговых домов Азербайджана, прокладке 2 тысяч километров автомобильных дорог, строительству и сдаче более 140 школ, нескольких центральных больниц и реализации других проектов в экономику страны были вложены инвестиции в размере 17,2 миллиарда манатов, валовой внутренний продукт увеличился на 1,4 процента, сельскохозяйственное производство - на 4,6 процента, ненефтяной сектор - на 1,8 процента, промышленное производство - на 1,5 процента, в том числе промышленное производство в ненефтяном секторе - на 9,1 процента, денежные доходы населения - на 9,2 процента, предпринимателям были предоставлены кредиты на сумму 160 миллионов манатов, создано 118 тысяч постоянных рабочих мест.

На состоявшейся 22 января этого года в рамках Давосского форума сессии на тему "Развитие инициативы "Один пояс, один путь": взгляд Китая на триллион долларов" Президент Ильхам Алиев, отвечая на вопрос о государственном долге Азербайджана в связи с инфраструктурными проектами, поблагодарил финансовые структуры, которые 20 лет назад давали в долг нашей стране, после чего с гордостью сказал: "Сегодня мы сами даем в долг. В настоящее время Азербайджан обладает стратегией по инвестированию не только других стран, но и инфраструктуры, реальной экономики". Отметив, что наша стратегия направлена на снижение внешнего долга до 10 процентов от ВВП, Президент Азербайджана подчеркнул, что мы готовы финансировать инфраструктурные проекты, призвал к этому и международные финансовые структуры.

Повышение внимания к новым технологиям, стимулирование экспорта в Азербайджане дало результаты, наше положительное сальдо во внешнеторговом балансе составило 8,6 миллиарда долларов. В минувшем году нашу страну посетили 2 миллиона 850 тысяч иностранных граждан, что на 6 процентов больше, чем в предыдущем году.

Словом, экономическое развитие Азербайджана позволило улучшить благосостояние граждан страны, легче решать их проблемы. Господин Президент вполне справедливо отмечает: "Вообще, наша политика полностью отражает интересы азербайджанского народа, соответствует им. Именно поэтому азербайджанский народ поддерживает нашу политику. Эта поддержка еще раз проявилась на прошлогодних президентских выборах. Азербайджанский народ еще раз оказал мне огромное доверие... Это - высокая оценка проделанной работы. А проделанная работа налицо".

Успешные экономические реформы, осуществляемые в условиях утвердившейся в Азербайджане стабильности, обеспечили достижение им значительно более высоких успехов по сравнению с соседними государствами. В настоящее время экономика Азербайджана в 4 раза превосходит экономику Армении, а его валютные резервы в 20 раз больше.

Президент Азербайджана, указывая на достигнутые успехи, никогда не обходит существующие в обществе недостатки и проблемы, открыто и смело информирует народ о мерах по их устранению.

Несмотря на то, что в годы независимости была проделана огромная работа и вложены крупные инвестиции для энергоснабжения Азербайджана, после аварии, произошедшей летом на теплоэлектростанции в Мингячевире, этим вопросам было уделено особое внимание, приняты серьезные меры во избежание повторения в этой имеющей стратегическое значение сфере подобных фактов, ставших результатом безответственности и невнимательности, и для дальнейшего увеличения производства электроэнергии в стране. Сегодня в энергоснабжении населения, можно сказать, нет никаких проблем, Азербайджан является одной из ведущих стран в этой отрасли, получает только от экспорта электроэнергии доход, исчисляющийся десятками миллионов долларов.

Как отметил господин Президент, создание дорожной инфраструктуры, мелиорационного хозяйства, новых агропарков, способствующих стремительному развитию экономики страны, постоянно находилось в центре внимания. Только в минувшем году была обеспечена подача воды на 100 тысяч гектаров земель, пробурено 300 субартезианских скважин, что улучшило обеспечение потребностей сельского хозяйства в воде, а также снабжение питьевой водой.

Реформы, осуществленные Президентом страны во всех сферах, в конечном счете были направлены на развитие страны, улучшение благосостояния народа, дальнейшее укрепление демократических ценностей в обществе. Говоря о сути всех проводимых реформ, их важности, Президент на заседании Кабинета Министров 11 января 2019 отметил: "...реформа имеет огромное значение. В результате реформ развивается мир, развиваются страны, появляются новые возможности. Поэтому реформа должна быть целенаправленной. Мы проводим такие реформы, которые служат макроэкономической ситуации, реальному сектору экономики, благосостоянию граждан, их комфортной жизни, в том числе реформы, связанные с предпринимательством. Посмотрите, какие действенные результаты".

В прошлом году указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики, служащие благосостоянию народа, подписанные им законы были встречены с большим одобрением. Большинство подписанных главой государства в 2018 году 428 законов, 617 указов, 1055 распоряжений было направлено на дальнейшее усиление демократических институтов в стране, усовершенствование управленческих структур, продолжение экономических реформ и улучшение социальной инфраструктуры. Первый Указ, подписанный господином Ильхамом Алиевым после президентских выборов, касался оказания семьям шехидов, погибших за Родину, их наследникам помощи в размере 11 тысяч манатов. В этой области была проделана большая работа, только в минувшем году семьям шехидов и их наследникам выплачено 34,1 миллиона манатов.

Распоряжениями Президента были выделены крупные средства на строительство социальных объектов, прокладку автомобильных дорог и другие цели. Достаточно отметить тот факт, что за счет 329 миллионов манатов, выделенных 69 распоряжениями главы государства из резервного фонда Президента, в 41 городе и районе была проделана работа по благоустройству и созиданию, построены объекты общественного питания, в 22 городах и районах проведена работа по капитальной реконструкции, в 13 районах началось строительство новых учебных заведений, а в 6 районах построены новые дороги и мосты. Помощь, оказанная из резервного фонда Президента многим общественным организациям и религиозным общинам, средствам массовой информации, реставрации исторических и культурных памятников, была с одобрением воспринята общественностью.

Как в других сферах, 2018 год был успешным для нашей страны и в области спорта. Наши спортсмены завоевали на чемпионатах мира и Европы, других международных соревнованиях около 800 медалей, в том числе 263 золотые, подняв флаг Азербайджана, подарили каждому из нас чувство радости и гордости. В прошлом году продолжалась работа по расширению спортивной инфраструктуры, количество олимпийских спортивных комплексов было доведено до 44. В нынешнем году планируется строительство еще 3 таких комплексов.

Как в широкомасштабной работе по благоустройству и созиданию, проводимой в стране, масштабных мерах, осуществляемых в области спорта, культуры, здравоохранения, так и в реализации гуманитарных проектов, привлекающих внимание за рубежом, следует особо отметить инициативы и труд Первого вице-президента страны, президента Фонда Гейдара Алиева, ближайшего соратника главы государства господина Ильхама Алиева - Мехрибан ханым Алиевой.

Наш народ знает Мехрибан ханым Алиеву как выдающегося государственного деятеля, искусного дипломата и большого покровителя азербайджанской культуры, в частности, национальной музыки, посланника культуры нашей страны в мире. Мехрибан ханым Алиевой принадлежит неоценимая роль в превращении Азербайджана в центр межцивилизационного диалога, мультикультурализма, обсуждения глобальных вопросов в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, авторитетную площадку проведения форумов высокого уровня, международных спортивных соревнований. На состоявшемся в прошлом году VI Глобальном бакинском форуме с участием более 450 представителей свыше 50 стран она была награждена золотой медалью Международного центра Низами Гянджеви, что является очень важным фактором и высокой оценкой содержательной общественно-политической деятельности Первого вице-президента нашей страны. На днях именно Мехрибан ханым впервые была награждена почетной медалью "Узеир Гаджибейли", учрежденной Союзом композиторов Азербайджана. Социальные, экологические и другие общественные проекты, реализуемые по инициативе Мехрибан ханым Алиевой и вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы ханым Алиевой, в частности, кампания "Справедливость к Ходжалы!", занимающая особое место в доведении до мировой общественности правды об Азербайджане, а также меры, осуществляемые в области молодежной политики, их инициативы, направленные на более активное привлечение молодежи к общественно-политической жизни нашей страны, приносят большую пользу, воспринимаются с глубоким одобрением.

Именно по инициативе Мехрибан ханым Алиевой для оперативного и прозрачного управления социальными услугами из единого центра Указом Президента Азербайджанской Республики от 9 августа 2018 года в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения началось создание Агентства DOST (Устойчивого и оперативного социального обеспечения) и центров DOST. В 2019 году планируется создать 4, в целом же, в столице и регионах республики - 31 такой центр, оказание в данных центрах 124 услуг. Таким образом, откроются новые возможности для ликвидации безработицы, будет обеспечено создание 30 тысяч новых рабочих мест.

В целом, мы наблюдаем большой интерес к Азербайджану и деятельности главы государства господина Ильхама Алиева, Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой в мировой печати. В мире нет ни одного ведущего органа печати, новостного агентства, где бы не печатались серии материалов об Азербайджане и его руководителе, не публиковались статьи, интервью и репортажи особенно о стремительном развитии Азербайджана, превращении его в центр толерантности и мультикультурализма, туризма и спорта, господствующей в стране стабильности, превращении ее в прекрасный пример для всех восточных стран и исламского мира. В частности, наглядным тому подтверждением служат материалы, опубликованные во время президентских выборов в ведущих средствах массовой информации Европы, Америки и восточных стран.

Интерес к Азербайджану, его экономическим и политическим успехам с каждым днем растет. В корне этого интереса лежат мощная политическая харизма, решительность, успешная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева, его бесконечная любовь к родине, народу, избранный им путь. 26 сентября 2018 года в поздравлении народу по случаю вывода на орбиту телекоммуникационного спутника Azerspace-2 господин Президент так характеризует этот путь: "Наш путь - это путь развития... Азербайджан и дальше будет идти только по пути успехов и побед".

Сердечные пожелания народа: "Господин Президент, Вы создали самый могущественный в истории Азербайджан!"

Неустанная деятельность Президента Азербайджана, его настойчивый труд во имя развития своей страны, благополучия и счастья народа, умение как мудрый политический руководитель, идущий в ногу со временем, способный видеть и оценивать будущее, вести Родину вперед не остаются незамеченными гражданами Азербайджана и нашими соотечественниками, проживающими в различных странах мира, находят свое отражение в благодарственных письмах, поступающих в адрес Президента Ильхама Алиева.

Нет никакого сомнения в том, что осуществляемая Президентом работа служит улучшению благосостояния народа, и искренние, сердечные пожелания наших граждан - их письма, адресованные главе государства, как наглядный пример поистине высокого уважения и почтения, вызывают справедливую гордость. Граждане считают своим долгом выразить в благодарственных письмах главе государства свое одобрение деятельности, направленной на развитие, наращивание мощи Азербайджана, решение проблем. Читая эти письма, перед глазами вновь предстает широкий путь развития, пройденный нашей страной, радость переполняет сердце. Невозможно охватить все эти письма, поэтому, информируя читателей лишь о части из них, хотим создать представление о желаниях и размышлениях граждан Азербайджана. Благодарственные письма охватывают все слои азербайджанского общества, а также все регионы, наших соотечественников, живущих за рубежом, и читаются с интересом.

Г.Ганиев из Гарадагского района Баку в своем письме, адресованном главе государства, пишет: "Вы, смело продолжая политику, основанную на национальных интересах, своими мудрыми решениями привнесли новизну в нашу жизнь. Неоспоримы Ваши заслуги на пути достижения независимым Азербайджанским государством неоценимых успехов в экономике во имя повышения благосостояния каждого гражданина Азербайджана".

С.Мамедова из Наримановского района, Э.Рустамов из Пираллахинского района, М.Аббаслы из Нахчывана, Г.Хатеми из Гянджи, ветеран труда А.Шарифов из Сумгайыта, Б.Ахадов из Ширвана, А.Байрамова из Евлаха, Г.Гатамова из города Хырдалан Абшеронского района, Н.Залышев из села Ашагы Зейнеддин Агдашского райна, И.Алиев из Агстафы, Р.Гадиров из Джалилабада, С.Мухтаров из села Ени Яшма Хызинского района, С.Рустамов из села Джейли Кюрдамирского района, А.Талыбов из Масаллы, К.Байрамлы из поселка Гараери Самухского райна, Т.Мамедов из Шамахи, Ш.Абдурахманова из Загаталы и граждане, живущие в других регионах, отмечают, что испытывают чувство радости и гордости от успешного продолжения мудрой политики великого лидера Гейдара Алиева, уверенного продвижения нашей страны по пути стремительного развития, признания Азербайджана во всем мире как демократической, сильной страны, обладающей высоким авторитетом, а также от обеспечения нашей армии самым современным оружием и техникой. Во многих письмах граждане особо подчеркивают, что положительные результаты осуществляемой успешной политики будут ощущать и последующие поколения.

Прошлый год был богат для нашей страны рядом важных и знаменательных событий. Со всех городов и районов республики поступали поздравления и благодарственные письма, связанные с мероприятиями, проведенными в рамках празднования 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, в том числе грандиозными парадами. Граждане благодарят Верховного главнокомандующего за мощную армию, обеспеченную современным оружием, и отмечают, что испытывают чувство гордости. Л.Алиева из Исмаиллы пишет в связи с военным парадом, проведенным по случаю 100-летия Вооруженных сил Азербайджана: "Мы смотрели военный парад с безграничной радостью и большой гордостью. Видя силу нашего государства, мощь армии, ощущали, что день Победы близок, мы увидели путь в Шушу, Лачин, Зангезур, развевающийся на этих землях наш величественный трехцветный флаг. Господин Президент, мы еще раз убедились в том, что ни пяди нашей земли не останется у врага".

Хотелось бы отметить, что военный парад привлек внимание и мировых СМИ. Газеты братской Турции "Стар", "Миллиййет", "Гюнеш", а также израильская The Jerusalem Pоst, кроме того, такие влиятельные международные СМИ, как Reuters, Associated Press, Washington Post и др. разместили на своих сайтах новости, связанные с парадом, а также цитаты из речи Президента Ильхама Алиева.

Запуск на орбиту 26 сентября прошлого года азербайджанского спутника Azerspace-2 стало одним из важных событий для нашей страны. Как отметил Президент Ильхам Алиев: "Это - очередная победа нашей страны, очередной успех нашего государства". Граждане в своих письмах также разделяют это мнение. К примеру, студент Ф.Ветени из Баку пишет: "Запуск на орбиту еще одного нашего спутника подтвердил, что Азербайджан опережает многие страны. Такое динамичное и успешное развитие нашей республики у меня, как гражданина страны, вызывает чувство огромной гордости".

Избрание Президента Ильхама Алиева "Главой государства года" в Турции по критериям искренний, деловой, успешный и друг турецкого государства, было встречено с чувством гордости и радости гражданами страны. В десятках писем, отправленных из Низаминского, Пираллахинского, Сабаильского и Ясамальскогорайонов Баку, Бабекского, Кенгерлинского и Шарурского районов Нахчыванской Автономной Республики, а также из Гянджи, Балакена, Имишли, Губы, Сальяна, Шабрана, Шуши и других городов и районов граждане особо подчеркивают, что Президент Ильхам Алиев удостоен этого звания за неоценимую деятельность, вызывающую гордость, выражают уверенность в том, что благодаря его высоким управленческим способностям наша страна достигнет еще больших успехов. Как говорилось в письме жителя столицы Э.Гаджиева: "Этот успех - плод Вашего напряженного труда, господин Президент!".

Осуществляемая работа по глубокому изучению, сохранению и пропаганде нашего исторического и культурного наследия, проведение знаменательных юбилеев очагов образования и культуры, а также выдающихся личностей, занимающих достойное место в истории Азербайджана, всегда положительно встречается нашим народом. Прошедший 2018 год также был характерным в этом плане. Подписание распоряжений о праздновании на государственном уровне 100-летия Газахской учительской семинарии, 650-летия гениального азербайджанского поэта Имадеддина Насими и 110-летия Микаила Мушфига, 125-летия известного представителя азербайджанского ашугского искусства Ашуга Шемшира, 100-летия одного из корифеев оперного искусства Гюльхар Гасановой, реставрации государственных историко-культурных и природных заповедников "Басгал" и "Янардаг" и меры, осуществляемые в этой области, создание рабочей группы по исследованию останков, которые предположительно принадлежат Микаилу Мушфигу и взятие главой государства этого вопроса под личный контроль высоко оцениваются гражданами и в многочисленных письмах, поступивших в прошлом году, за все это выражается благодарность господину Президенту.

Мнения, высказанные в благодарственном письме жителя Низаминского района Баку М.Алиева в связи с распоряжением о проведении 100-летнего юбилея оперной певицы Гюльхар Гасановой, в целом, отражают истинную ценность этой работы. Он пишет: "Этим Распоряжением Вы словно подарили незабвенной Арабзенги азербайджанской сцены новую творческую жизнь, увековечили ее. Творчество Гюльхар ханум всегда высоко ценил и великий лидер Гейдар Алиев. Мы очень благодарны Вам за то, что Вы сохраняете прекрасные традиции общенационального лидера, оказываете большую заботу об азербайджанской культуре, не позволяете забывать таких истинных мастеров, как Гюльхар ханум, создаете все условия для сохранения и продолжения их творческого наследия".

Много и тех, кто благодарит главу государства за работу, осуществляемую в области усиления социальной защиты населения, за указы и распоряжения, подписанные в связи с этим. Жители Хатаинского, Наримановского, Ясамальского, Джульфинского, Садаракского, Абшеронского, Физулинского, Гаджигабульского, Хачмазского, Газахского, Губадлинского, Гусарского районов, Ханкенди и других городов и районов выражают признательность главе государства за повышение размера пенсии Президента Азербайджанской Республики, предоставляемой Национальным героям Азербайджана, инвалидам войны и семьям шехидов, лицам, получающим социальные пособия по инвалидности I группы по определенным причинам, а также увеличение размера ежемесячных пособий, выдаваемых вынужденным переселенцам и лицам, приравненным к этой категории. Д.Нифталиева из поселка Третий Зобуджуг Физулинского района пишет: "Благодаря Вашей напряженной и неустанной деятельности, последовательной и целенаправленной политике благосостояние народа улучшается с каждым днем. Повышение размера Президентской пенсии, предоставляемой Национальным героям Азербайджана и семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны, является результатом высокой заботы и внимания о нашем народе в целом. Дорогой Президент, жители Физулинского района, как и весь азербайджанский народ, гордятся большими достижениями, завоеванными страной под Вашим руководством".

С.Расулова из Бинагади, М.Мехдиев из Наримановского района, Л.Рагимова из Сураханы, П.Гасанов из Гянджи, Ш.Гаджиева из Мингячевира, З.Мамедова из Сумгайыта, В.Габибов из Ширвана, И.Мурсалов из города Хырдалан Абшерона,Г.Омаров из Агстафы, Н.Марданова из села Хатаи, Г.Аббасова из Дашкесана, С.Абуталыбова из села Гушгара Гейгелского района, Т.Сулейманова из села Мезем Газахского района, Н.Багишев из Лерика и Ш.Гасанова из села Дурган этого района, жители других городов и районов выражают удовлетворение государственной заботой об инвалидах и ветеранах Карабахской войны, членах семей шехидов, а также решением их проблем.

Для сведения отметим, что за прошедшие 15 лет семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны были предоставлены 6650 квартир, только в 2018 году - в 3 раза больше предусмотренного - 626 квартир. По поручению главы государства в 2019 году лицам из этой категории будут предоставлены как минимум 800 квартир.

В соответствии с указами Президента Азербайджанской Республики от 19 апреля 2018 года и 28 января 2019 года о дополнительных мерах по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших во имя территориальной целостности республики, были установлены права 12268 наследников шехидов на получение единовременной выплаты, в 2018 году наследники 3099 шехидов-военнослужащих были обеспечены единовременной выплатой в размере 11 тысяч манатов, предоставление выплат будет завершено в течение предстоящих 10 месяцев.

За этот Указ главе государства были направлены многочисленные персональные и коллективные благодарственные письма от жителей Бинагадинского, Насиминского, Сураханского районов города Баку, Сумгайыта, Лянкяранского, Бейляганского, Бардинского, Билясуварского, Физулинского, Гейгельского, Ходжавендского, Исмаиллинского, Губинского, Гусарского, Ордубадского, Шахбузского, Тертерского районов, а также других городов и районов. В письме, адресованном Президенту Азербайджана группой членов семей шехидов, проживающих в Шамкире, - А.Гасановым, М.Ибадуллаевым, Э.Беюккишиевой и другими, отмечается: "Мы высоко оцениваем этот Указ как продолжение Вашего заботливого отношения к семьям шехидов. Мы обратились в нотариальном порядке и были обеспечены единовременной выплатой. Эти средства - большая поддержка для нашего благосостояния".

Решение проблем вынужденных переселенцев - один из приоритетных вопросов, стоящих перед нашим государством. В 2018 году были продолжены меры по улучшению жилищных условий вынужденных переселенцев, и число лиц данной категории, обеспеченных квартирами и домами, достигло 300 тысяч. Вынужденные переселенцы, размещенные в различных городах и районах республики, - М.Алиева из Агдама, Э.Аббасов из Джебраила, Р.Гулиев из Ходжалы, Ш.Микаилова, Н.Гамидов из Губадлы, Э.Шарифов из Лачина, М.Асадова, Э.Джафарова из Зангилана и граждане из других районов выражают признательность за государственную заботу, обеспечение квартирами и индивидуальными жилыми домами, возведение и передачу в пользование многочисленных современных поселков и городков со всей необходимой инфраструктурой.

В других благодарственных письмах, связанных с социальными вопросами,Н.Абдуллаев из Сураханы выражает признательность за выдачу единовременного пособия малообеспеченным семьям накануне Нового года, Ф.Ахмедова из Ясамальского района - за предоставление социального жилья, участник Апрельских боев Р.Гумматов из Лянкярана - за обеспечение работой, член малообеспеченной семьи из села Балакюрд Геранбойского района В.Аллахвердиев - за безвозмездное обеспечение школьными принадлежностями его ребенка-первоклассника, З.Мурадов из Исмаиллы, а также жители других районов высказывают удовлетворение увеличением зарплат преподавателей государственных специальных профессиональных учебных заведений, которые прошли первое диагностическое оценивание знаний и умений, а также работников, занятых в сфере управления и обучения.

В.Ахмедов и Г.Мурадов из Сабаильского района, Р.Балаев из Балакена, А.Мамедов из Геранбоя, М.Джалилов из села Марсан Гахского района, С.Алиев из Газахского района, В.Мамедов из Габалы, Г.Аллахвердиев из Шамахы, С.Асланов из села ЧатахТовузского района, Р.Абдуллаев из Уджара и граждане из других регионов пишут об успешной реализации программы самозанятости, которой они воспользовались, отмечают, что эта программа является большой возможностью для безработных, выражают веру в то, что в ближайшем будущем получат хорошие результаты от недавно созданных хозяйств и с каждым годом будут их расширять.

В 2018 году успешно защитили бизнес-планы 7267 из привлеченных к программе самозанятости семей, что в 6,5 раза больше, чем в 2017 году. В целом, более 5000 семей были обеспечены активами. 1300 из привлеченных к программе составили вынужденные переселенцы, свыше 1000 - лица с инвалидностью, до 1000 - лица, получающие адресную помощь, до 400 - родители детей с ограниченными возможностями здоровья, 300 - инвалиды войны, 160 - члены семей шехидов, 70 - освобожденные от наказания в пенитенциарных учреждениях и др. В 2019 году планируется продолжить эту работы и привлечь к программе самозанятости еще 8000 человек.

Положительные результаты социальной политики Азербайджанского государства наглядно видят и высоко оценивают и представители многих национальностей, проживающих в нашей стране. Светлана Абраменко из Пираллахы пишет: "Благодаря Вашей политике каждый житель Азербайджана чувствует поддержку своего государства и Президента. Внимание, проявленное ко мне государством на склоне лет, доставляет мне особую радость. Все возникающие социальные, жилищно-бытовые проблемы немедленно решаются, поэтому я очень довольна своей жизнью. Как мать, выражаю Вам признательность за эту заботу обо мне".

В письмах по вопросам здравоохранения М.Сеидов из села Данъери Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики и инвалид II группы Н.Садатов из Джалилабада выражают признательность за лечение в медицинских учреждениях республики, Г.Гасанова из Сабирабада - за устранение дефекта речи ее малолетнего ребенка в Центре социально-психологического развития детей центра "ASAN xidmət", Б.Керимов из Барды - за успешно сделанную ему операцию, а Ш.Мехдиев из села Лек Уджарского района - за операцию, сделанную его ребенку.

Читая письма осужденных, вышедших на свободу в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики "Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества", и членов их семей отчетливее ощущаешь, что этот шаг главы государства опирается на истинную мудрость и гуманизм. Переживающий эту радость Б.Бахшиев из села Овала Астаринского района пишет: "Благодаря Вашему благородному решению я воссоединился со своей семьей. Вы простили мне ошибку молодости. Заверяю Вас в том, что оправдаю надежды, стану достойным гражданином для нашего народа, государства, Вашим преданным воином. Да поможет Всевышний и великий Аллах Вам и Вашей семье, Да хранит Он Вас!"

Глава государства вновь проявил гуманизм в отношении осужденных лиц накануне празднования 100-летия Азербайджанской Демократической Республики. На основании соответствующего Распоряжения Президента страны были помилованы 634 человека, приговоренных к различным наказаниям.

Поступает немало писем, в которых выражается признательность за успешное проведение молодежной политики в нашей стране, выдвижение молодежи в области образования, науки, культуры, искусства и других сферах во имя светлого будущего Азербайджана, высокую оценку их творчества и награждение государственными наградами. Эти вопросы нашли отражение в письмах И.Расулова из поселка Расулзаде Бинагадинского района, Н.Гасымовой из Хатаинского района, Н.Гумбатли из поселка Бакиханова Сабунчинского района, М.Ахмедова из поселка Говсаны Сураханского района, Ф.Махмудова из Евлаха, вынужденного переселенца из Кяльбаджара Х.Мисирова, Р.Джамаловой из Губы, Ф.Юсифли из Самуха, а также граждан из других городов и районов.

Повышение Распоряжением Президента страны от 22 февраля 2018 года размера специальной ежемесячной стипендии для юношей и девушек, имена которых вписаны в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана, также свидетельствует о большом внимании к ним. Это Распоряжение было встречено с большой радостью молодыми талантами и коллективами школ, в которых они учатся. В поступивших многочисленных персональных и коллективных письмах отмечается, что это является очень важным вкладом в дело еще большего стимулирования молодежи к творческой работе.

Уже пятый год по инициативе и по поручению главы государства успешно проводится просветительская тур-акция для учащихся средних школ под девизом "Узнаем нашу страну", которая очень позитивно воспринимается общественностью всей страны. Успешная реализация этого проекта, служащего повышению культурного и интеллектуального уровня молодого поколения, в первую очередь, пришлась по сердцу учащимся и их родителям. Из различных регионов нашей республики поступают полные благодарности письма об этом. Как пример этого можно привести письма, поступившие в прошлом году из Нахчыванской Автономной Республики, Наримановского, Низаминского, Пираллахинского, Сабаильского районов Баку, Нафталана, Ширвана, Агстафы, Балакена, Гядабея, Гейчая, Гаха, Габалы, Нефтчалы, Сальян, Товуза, Загаталы и других городов и районов, от размещенных в различных регионах республики вынужденных переселенцев из Джебраильского, Ходжавендского, Губадлинского, Лачинского, Шушинского, Зангиланского районов. Р.Гулиева из села Зехметкенд Гядабейского района делится впечатлением от тур-акции, участницей которой она была, такими словами: "Благодаря Вашей успешной политике наш Азербайджан процветает и развивается. Там, где проходили экскурсии, я представляла наше прошлое, испытывала гордость от настоящего, во мне зародились очень большие надежды на будущее".

В части благодарственных писем граждане выражают удовлетворение важным проектом, реализация которого началась в последние годы, - строительством школ модульного типа. С.Мусаев из Тертера пишет: "Благодаря Вашему вниманию и заботе в регионах успешно продолжается строительство, восстановление и капитальный ремонт школ и учреждений дошкольного образования. В прошлом году были введены в строй две школы модульного типа - начальная школа в селе Баяндур и общая средняя школа в селе Поладлы. Просторные и светлые классные комнаты, современное школьное оборудование по сердцу учащимся и учителям". Жители сел Сиявар Лянкяранского района, Сиятюк Астаринского района, Гяндов, Гирк, Ушталгышлак Исмаиллинского район, Сивякеран, Монидигах, Дурган Лерикского района, Поладлы, Ковдадыг, Золгеран Тертерского района, Икинджи Алыджанлы Зардабского районоа, некоторых сел других районов, а также вынужденные переселенцы из Лачина, размещенные на территории Тахтакерпю Агджабединского района, выражают признательность за открытие школ модульного типа и распоряжения, подписанные в связи с этим.

Отметим к сведению, что на основании 10 распоряжений, подписанных главой государства в 2018 году, в 43 районах республики установлены 137 школ модульного типа.

Успешная реализация в последние годы государственных программ по социально-экономическому развитию регионов, а также поселков города Баку с удовлетворением воспринимается гражданами. Ф.Керимбейли из поселка Балаханы Сабунчинского района пишет: "Работа, проводимая в рамках реализации проекта "Чистый город" по улучшению экологического состояния, снабжения питьевой водой нашего поселка, реконструкция дороги, соединяющей населенные пункты Хырдалан, Баладжары, Балаханы, еще больше повысили веру наших жителей в Вас и наше государство".

В большей части благодарственных писем говорится об улучшении инфраструктуры населенных пунктов, в том числе обеспечения коммунальными услугами. А.Аскеров из поселка Мардакян Хазарского района, Ф.Балакишиев из поселка Маштага Сабунчинского района, С.Гусейнова из Мингячевира, Р.Алыджанов из села Кочвелли Агстафинского района, С.Исмайлов из села Ахундлу Агсуинского района, Р.Абдуллаев из села Аббасгулулар и Г.Алиев из села Веисли Геранбойского района, А.Гусейнов из села Мамедханлы Масаллинского района, Дж.Манафов из села Салахлы Зардабского района и другие выражают признательность главе государства за улучшение снабжения питьевой водой, реконструкцию канализационных систем, Г.Рустамов, И.Керимов, И.Мустафаев, Дж.Хамзаев и другие из сел Хаварлы, Марзили, Гаджиселли Евлахского района - за обновление электрических хозяйств сел, Ю.Пашаев, Р.Гасымов из Агджабединского района, М.Аллахвердиев, А.Бабиров из Тертерского района и другие - за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, А.Мирагазаде из села Тиля Ярдымлинского района - за родники вдоль магистральной дороги, Г.Сафаралиев из села Гяльмя Зардабского района - за строительство нового здания яслей-детского сада.

Повышение уровня газификации населенных пунктов в нашей стране было определено как одна из важных задач. За последние годы десятки населённых пунктов были обеспечены природным газом. Лерикское село Мурья является одним из таких населённых пунктов. Житель сел Ш. Шахпеленгов пишет: "Я - ветеран труда. Долгое время работал на государственной службе Работы, незавершенные в советский период в нашей республике, в том числе в Лерикском районе, сейчас благодаря Вам выполняются. Подача в ноябре прошлого года природного газа в наше отдаленное горное село Мурья порадовало не только меня и членов моей семьи, но и всех сельчан.

"В результате исполнения Распоряжения Президента Азербайджанской Республики "О мерах по газификации населенных пунктов" от 5 марта 2018 года и "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах" в 2018 году 150 населенных пунктов в 43 городах и районах республики, в том числе 4 поселка, где проживают вынужденные переселенцы, в 3 районах были обеспечены природным газом. 11 января 2019 года Президент Ильхам Алиев, говоря об этом на заседании Кабинета Министров, сказал:"Как мы и обещали, в прошлом году уровень газификации в Азербайджане достиг 95 процентов, считаю, что это - высочайший показатель. В мире редко можно найти страну, где бы была проведена газификация в такой степени. Считаю, что данный процесс должен продолжаться и в этом году. Пока еще во многих селах газа нет, и газификация этих сел стоит на повестке дня".

От жителей сел и поселков Кичик Дехне Шекинского района, Гарамамедли и Рустамли Евлахского района, Джалаир Джалилабадского района, Чалдаш и Себеткечмяз Гядабейского района, Яхарчи Газахлар и Горанлы Геранбойского района, Керемли и Шахрияр Гейгельского района, Лагич Исмаиллинского района, Мешебаш Гахскогорайона, Шихзахырлы Гобустанского района, Пирал, Джибир Гусарского района, Вери Лерикского района, Гюллютепе и Татьяноба Масаллинского района, Арабгардашбейли и Джанган Нефтчалинского района, Мухас Огузского района, Раджабли, Бильдирчинли, Кевдадыг, Союлан Тертерского района, Гавран Ярдымлинского района, Шихбагы и Назаралы Зардабского района, а также ряда сел и поселков других городов и районов, кроме того, от вынужденных переселенцев из Лачина, размещенных на территории Тахтакерпю Агджабединского района в адрес главы государства поступили индивидуальные и коллективные письма благодарности за работу, проделанную по газификации населенных пунктов.

Подавляющее большинство обращений с выражением признательности являются письмами об осуществленных мерах по строительству и реконструкции автомобильных дорог. Для информации сообщаем, что в 2018 году в соответствии с 73 распоряжениями главы государства на строительство и реконструкцию автомобильных дорог было выделено примерно 750 миллионов манатов, в том числе строительство сельских и поселковых дорог, соединяющих в целом 506 населенных пунктов с населением 1 миллион 163 тысячи человек - 471 миллион 260 тысяч манатов. С учетом работ, исполнение которых началось в предыдущие годы, в минувшем году была улучшена дорожная инфраструктура 920 сел, проложены новые дороги, решены дорожные проблемы 2, 2 миллиона человек.

В письмах из сел и поселков Чейилдаг Гарадагского района, Говсан Сураханскогорайона, Тютепешта, Билясар Лянкяранского района, Баш Шабалыд, Туран Шекинскогорайона, Хиндарх Агджабединского района, Гаджитуралы, Гасанханлы, Хындырыстан, Афетли Агдамского района, Дюзгышлаг, Хылхына, Молладжафарли, Колайыр, Гарагасанли Агстафинского района, Кальва Агсуинского района, Сияку, Шуви, Пеликеш, Рудекянар, Гапычымехелле Астаринского района, Гуллар Балакенскогорайона, Бейдили Билясуварского района, Агдаш и Союгбулаг Джалилабского района, Амирвар Дашкесанского района, Агаятлы Физулинского района, Нариманкенд Гядабейского района, Гейнюян и Гарасучу Геранбойского района, Галаган Хачмазского района, Гилязи, Фындыган Хызинского района, Лагич Исмаиллинскогорайона, Пирили, Сор-Сор, Мурадхан Кюрдамирского района, Ибахлы, Агязы, Ингилой Кетюкли Гахского района, Поладлы Гобустанского района, Гаджигусейнли, Владимировка Губинского района, Гухуроба, Ясаб, Хурай, Юхары Лягяр, Суваджал Гусарского района, Хишкедере, Тюркоба, Шатыроба, Аминли, Гаргалыг, Кюрдабазлы, Гасанли Газвиноба, Мишкеми Масаллинского района, Ахмедбейли Саатлинскогорайона, Биринджи Варлы, Гуйчу Сальянского района, Еникенд Сиязаньского района, Хорузлу, Гарадаглы, Кеберли Тертерского района, Бозайран, Бильна Ярдымлинскогорайона, Кепенекчи, Алиабад Загатальского района, Алыджанлы, Исагбагы Зардабскогорайона, а также ряда сел и поселков других городов и районов выражено удовлетворение в связи с ремонтом и строительством автомобильных дорог, прокладкой новых дорог, подписанием в связи с этим соответствующих распоряжений. В большинстве этих писем особо подчеркивается, что строительство и реконструкция автомобильных дорог не только обеспечит удобство людям, но и придаст новый импульс развитию сельского хозяйства и туризма в нашей стране.

З.Наджафова из поселка Локбатан Гарадагcкого района, А.Мустафаев из Насиминского района, Р.Аббасов из Гянджи, Б.Ахундов из Лянкярана, М.Ахмедов, Н.Гасанов из Мингячевира, О.Багирзаде и Х.Гасанова из Нафталана, Дж.Велиев из Ширвана, М.Джафаров из села Танрыгулулар Евлахского района, А.Ахмедов из Агдажабеди, И.Шихмамедов из Агдаша, Я.Гараев из села Биджо Агсуинского района,Ф.Аббасов из села Тюлягюван Астаринского района, Х.Гулиев из села Чайрасуллу Гядабейского района, Г.Рафиев из Гейчая, А.Мамедрагимов из города Худат Хачмазского района, Дж.Алиев из села Йеянкенд, А.Шахбазова из села Демирчи Масаллинского, И.Ашурова из Огуза, О.Исламов из села Кюрсенги Сальянского района, М.Багиров из села Тугай Сиязаньского района, И.Шахпеленгова из села Агдаш Шабранского района, В.Алиев и другие из поселка Кюр Шамкирского района,М.Исмайлов из села Чомахтур Шарурского района, Я.Бехбудов из села Газьян Тертерского района, Б.Микаилов из села Чаллы Зардабского района, а также граждане из других городов и районов в своих письмах высказывают удовлетворение социально-экономическим развитием регионов, работой по обновлению инфраструктуры в самых отдаленных селах, в том числе улучшением коммунальных услуг, строительством новых производственных предприятий, школ, больниц, автовокзалов, центров отдыха и жилых домов, сдачей в эксплуатацию скоростного поезда Баку-Гянджа, обеспечением занятости населения.

В большинстве писем благодарности граждане высоко оценивают работу, проделанную Первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан ханым Алиевой, работающей плечом к плечу с господином Президентом на пути развития и прогресса нашей страны, как на посту Первого вице-президента, так и президента Фонда Гейдара Алиева, а также инициативы Лейлы ханым Алиевой, выражают признательность за это. Граждане особо подчеркивают заслуги Мехрибан ханым Алиевой в пропаганде наших национально-духовных ценностей и образцов культуры в мире, в частности, искусства мугама и ковроделия, а также выражают удовлетворение поддержкой в деле улучшения жилищно-бытовых условий вынужденных переселенцев, инвалидов Карабахской войны и семей шехидов, обеспечения необходимым оборудованием людей с физическими недостатками. Кроме того, Мехрибан ханым Алиевой выразили признательность инвалид Апрельских боев А.Мамедов из Бинагадинского района за оказание помощи в обеспечении квартирой, Р.Гусейнов из Гарадагского района за обновление в течение последних лет технического оснащения Республиканского центра талассемии и улучшении лечебного курса для проходящих здесь лечение детей, С.Сулейманова из Гянджи и ветеран Карабахской войны из Мингячевира Ф.Мустафаев за то, что их прооперировали, Дж.Гасымов из Шеки - за операцию сына, Г.Мирзалиева, К.Расулова, А.Алиева и другие из Исмаиллы - за обеспечение школьной формой группы детей из малоимущих семей района.

Созданный по инициативе Фонда Гейдара Алиева Бакинский книжный центр, открытие которого состоялось 28 августа прошлого года с участием главы государства и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой, был воспринят гражданами с большим одобрением как один из важных социальных проектов.Теплые слова людей, пользующихся услугами Центра, вызывают интерес. Например, Р.Атаджанов из Хазарского района пишет: "Раньше в выходные дни я проводил свой досуг, прогуливаясь по городу. А сейчас иду в Бакинский книжный центр, легко нахожу желаемую книгу, с комфортом и, самое главное, бесплатно ее читаю. Надеюсь, что так будет всегда. Потому что молодежь нуждается в книгах".

Развитие аграрного сектора, являющегося одной из важнейших и перспективных отраслей ненефтяного сектора, имеет важное значение для нашего государства.Работа, проделанная в этом направлении, и ее положительные результаты также отражаются в письмах благодарности. Р.Бабаев из села Хындырыстан Агдамского района, Б.Азизов из села Ашагы Джурали Билясуварского района, Ф.Исмайлов из села Алхасава Гейчайского района, Н.Ширинов из села Чахар и А.Агаев из села Телишли Имишлинского района, С.Худавердиев из села Пиран Лерикского района, Дж.Азизов из села Бадалан, И.Имамъяров из села Гарибляр Масаллинского района, Г.Гафаров из села Хол Гарабуджаг, А.Гаджиев из села Боят Нефтчалинского района, Д.Довлятов, написавший от имени фермеров сел Моранлы, Сарханбейли, Алиламбейли, Бала Хашимханлы Сабирабадского района, фермеры из других районов выразили признательность главе государства за государственную поддержку развитию аграрного сектора, предоставление для посевных работ техники и удобрений на льготных условиях, выделение субсидий, прокладку новых оросительных каналов, постепенное устранение проблемы с орошением, привлечение к посеву обширных земельных участков.

Искусство ковроткачества, имеющее свои традиции в нашей стране, также является одной из развивающихся отраслей ненефтяного сектора. В последние годы нашим государством принимаются целенаправленные меры для возрождения этого ремесла, восстановления исчезающих традиций. В прошлом году Распоряжением главы государства была утверждена "Государственная программа по сохранению и развитию коврового искусства в Азербайджанской Республике на 2018-2022 годы", в целях строительства в 11 городах и районах республики мастерских по производству ковров, оснащения их оборудованием и станками и создания соответствующей инфраструктуры были выделены средства в размере 22,4 миллиона манатов.

На заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, Президент Ильхам Алиев сказал: "Несколько лет назад мы приступили к ускоренному развитию нашей традиционной отрасли - ковроткачества, и есть результаты. Построены и сданы двадцать ковровых фабрик. В этом году планируется ввести в строй 11 ковровых фабрик. После того, как эти фабрики начнут функционировать на полную мощность, работой будут обеспечены около 5 тысяч человек, причем абсолютное большинство их - женщины. Создаются рабочие места, прекрасные предприятия, живет и будет жить наше историческое, национальное искусство, привлекается молодежь, в то же время ковроткачество имеет существенный экономический аспект. Это - продукция экспортной направленности".

Т.Набиева из Сабунчинского района Баку, отмечая положительные стороны этой работы, пишет: "58 лет жизни я посвятила ковроткачеству. В советское время в поселке Нардаран мы ткали ковры в темных, не имеющих каких-либо условий мастерских. Дорогой Президент, Вы претворили в реальность мечты сотен таких ковроделов, как я. Вы создали в различных регионах страны ковровые мастерские, отвечающие современным требованиям, учредили профессиональный праздник "День ковродела", удостоили ковровщиц различных почетных званий и медалей. Благодаря Вам азербайджанское ковроделие, а также ковроделы переживают свое второе рождение. Строительство мастерской в Нардаране, где живут около 200 ковроделов, очень важное событие для жителей поселка".

Такого же характера и письма И.Алиевой из Лянкярана, А.Мехтиевой из Агдама, Г.Асадова, С.Гаджиевой из Исмаиллы, З.Эйюбовой из Кюрдамира, Т.Ибрагимовой и А.Намазовой из Газаха, Т.Гюльалиевой, С.Мехралиевой и З.Шарифовой из Гобустана,Р.Бахышовой из Губы и граждан из других городов и районов.

Граждане особо чувствуют чуткое отношение, внимание и заботу главы государства во время стихийных бедствий, выражают удовлетворение оперативным решением возникших серьезных проблем и предпринятыми неотложными шагами по устранению нанесенного ущерба. В результате произошедшего 2 июня прошлого года сильного ливня на территории Гейчайского района разрушился и пришел в непригодное состояние мост через реку Гейчай, была прервана связь с районным центром более 30 населенных пунктов. Благодаря оперативной реакции главы государства и подписанному им соответствующему распоряжению мост в короткие сроки был восстановлен и жизнь в районе вновь вошла в нормальное русло. В письме, поступившем из Гейчайского района, А.Салахов и другие пишут: "От имени всех жителей района выражаем Вам глубокую признательность и благодарность за восстановление в короткий срок моста, имеющего важное стратегическое значение для нашего района". И.Рагимов из села Визязями Лерикского района, В.Гасанова из села Мейсари Шамахинского района выражают руководителю страны признательность за строительство для них новых домов вместо тех, которые пришли в аварийное состояние в результате оползня.

Проживающие в зарубежных странах наши соотечественники - Э.Керимова из города Анкара (Турция), Г.Гулиев из города Стамбул (Турция), И.Самедов из города Мец (Франция), Ф.Туранлы из города Киев (Украина), Дж.Ахмедов из города Печ (Венгрия),а также наши соотечественники, проживающие в других странах, в своих благодарственных письмах особо подчеркивают, что благодаря мудрой политике господина Ильхама Алиева Азербайджан стремительно развивается, его экономические, политические и международные отношения, внешние связи укрепляются, наша страна занимает достойное место и признана государствами мира, пишут, что гордятся всем этим.

И.Самедов из французского города Мец пишет: "Мы смогли создать в мире, в котором экономический кризис привел людей в отчаянное положение, происходят бесконечные теракты, маленький безопасный и толерантный мир. Это - наш Азербайджан, который мы с гордостью передадим грядущему поколению. За пределами нашей страны все это видно более отчетливо и вызывает чувство гордости".

Культура, исторические традиции и нынешнее состояние нашего родного Азербайджана привлекают внимание и граждан зарубежных стран, производят на них приятное впечатление. Часто посещающая нашу страну Раиса Турова из города КропоткинКраснодарского края Российской Федерации, пишет: "Годы, проведенные в Азербайджане, навсегда останутся в моей памяти. Я очень люблю его природу, людей, кухню, культуру. В настоящее время мои родственники живут в Баку. Когда я приезжаю к ним в гости, то гуляю по столице, также посещаю Гянджу. Увиденные во время путешествия прекрасные дороги, чистота, работы по благоустройству, хорошее отношение покоряют мое сердце".

Часть благодарственных писем связана с положительным решением обращений граждан страны, адресованных в Администрацию Президента. В этих письмах граждане в основном делятся радостью в связи с решением вопросов, представляющих общественное значение, и социально-экономических проблем.

К примеру, Э.Алиева из Бинагадинского района выражает признательность главе государства за установление группы инвалидности, О.Алиев и другие из Насиминского района - за прекращение на территории не соответствующих нормам строительных работ, М.Керимов из поселка Кешля Низаминского района - за асфальтирование улицы, где он проживает, Я.Абдуллаев из Ясамальского района - за восстановление отопления в здании, где он проживает, И.Абдулрагимов из Мингячевира - за операцию на основе обязательного страхования, М.Керимов и З.Давидов из села Ашагы Гархун Евлахского района - за выделение комбайна для уборки зерна, З.Ягубов из поселка Мехдиабад Абшеронского района - за адресную социальную помощь, 100-летний ветеран Второй Мировой войны Ф.Алиев из Джалилабада и вынужденный переселенец из Физулинского района В.Мехтиева - за предоставление квартиры, Р.Ибрагимов и А.Самедов из села Коланы Гаджигабулского района - за решение проблемы, связанной с пастбищем, А.Сираджов из Хачмаза - за обследование и лечение его супруги, Г.Агаева из села Гыраглы Саатлинского района - за доведение хлопкового поля до посевного состояния, Дж.Хыдыров из села Гарабаглы Сальянского района - за обновление электрических опор на территории, где он проживает, Н.Эфендиев из Шабрана и В.Абдуллаев из села Гарадаглы Уджарского района - за решение проблем, связанных с оросительной водой, домохозяйка Ш.Искендерова из Зардаба - за предоставление ее ребенку, инвалиду I группы, инвалидной коляски, жители из других городов и районов - за решение их социальных проблем.

Среди положительно решенных обращений важное место занимают обращения, связанные с обеспечением занятости граждан и защитой их трудовых прав. Р.Ханкишиев из поселка Бакиханова Сабунчинского района, ветеран Карабахской войны Ш.Абдуллаев из Гянджи, А.Будагов из Мингячевира, З.Гасанов из Ширвана, вынужденная переселенка из Агдама Ф.Оруджова, А.Шафиева из села Зювюдж и Ч.Ахадова из села Дженгемирен Лерикского района выражают благодарность за обеспечение их или членов их семей работой, вынужденный переселенец из Ходжалы Р.Мамедов, живущий в Балакяне, - за восстановление на прежней работе.

Кроме того, Раиса Кендер из поселка Ахмедлы Хатаинского района, З.Мамедгусейнова из Наримановского района, Иса и Натаван Мусаевы из Насиминского района,Г.Шарифова из поселка Бадамдар Сабаильского района, З.Мамедова из Ясамальского района, М.Гусейнова из Гянджи, Г.Алиев из села Шову Лянкяранского района,Х.Ахундова из Сумгайыта, А.Юнусов из Шеки, Ф.Салимзаде из села Араш Евлахского района, Ш.Салманов из города Хырдалан Абшеронского района, Р.Абдуллаев из Агджабеди, З.Мамедов из Агсу, Р.Гафарова из Астары, Э.Айдынова из села Герене, Ф.Гусейнов из села Лянбяран Бардинского района, М.Гасанов из Билясувара,Т.Агамалыев, А.Исмайлов, Г.Мамедов и другие из села Союгбулаг Джалилабадского района, И.Зейналова из села Гошабулаг Гядабейского района, мать шехида З.Керимова из села Ахмедабад Геранбойского района, Н.Баширова из Гаджигабула,Ш.Тагиев из Хачмаза, вынужденная переселенка из Кяльбаджара А.Байрамова,Э.Агалы из села Хырдапай Кюрдамирского района, У.Агабалаева из Губы, С.Исмаилов из села Уладжалы Сабирабадского района, М.Мамедова из Шамахы, М.Айвазов из села Дондар Гушчу Товузского района, а также граждане из других городов и районов выражают благодарность за своевременное рассмотрение их обращений, связанных с проблемами, и принятие соответствующих мер.

В части писем граждане выражают благодарность за более внимательный подход к обращениям, направленным в соответствующие государственные структуры, а также вопросам, поднятым в ходе проведенных на местах приемов, заметный прогресс в этой области, особо отмечают, что большое значение, которое глава государства придает человеческому фактору, а также требования выдвинутые им перед чиновниками, и данные поручения играют в этом решающую роль. В качестве примера можно привести письма Т.Иманова из села Коллу Дашкесанского района, И.Хагвердиева их города Худат Хачмазского района, Р.Мехтиева из села Абрых Габалинского района, а также других граждан из многих городов и районов.

Большое число благодарственных писем и обширность их географии, разнообразие отраженных в них вопросов говорят об объеме и масштабе проделанной работы. Независимо от поднятых вопросов и представленных регионов, в большинстве этих писем граждане особо подчеркивают, что гордятся своей страной и ее руководителем. Слова, приведенные в письме заслуженного мастера спорта Г.Назаралиева из Гянджи,весьма характерны с точки зрения сравнения прошлого и настоящего нашей страны, правильной оценки проделанной работы. Обращаясь к Президенту Ильхаму Алиеву, он пишет: "Если основатель современного Азербайджана общенациональный лидер Гейдар Алиев спас наше разрушающееся государство, подарил нашему народу прогресс, то Вы создали самый могущественный в истории Азербайджан".

(продолжение следует)

Сулейман Исмаилов,

заведующий отделом Администрации Президента по

работе с документами и обращениями граждан