Военнослужащий-контрактник в Ереване госпитализирован с огнестрельным ранением. По информации Sputnik Армения, в Микаеляновскую больницу доставлен молодой человек с огнестрельным ранением в левой части грудной клетки.

Инцидент произошел на территории воинской части, недалеко от Еревана, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

По неподтвержденной информации, молодой человек попытался покончить собой, однако детали будут установлены в ходе следствия. Его состояние крайне тяжелое.

Информацию о случившемся Sputnik Армения подтвердил пресс-секретарь министра обороны Арцрун Ованнисян. По его словам, врачи сейчас пытаются спасти жизнь контрактнику.