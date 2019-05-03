В первые дни мая в Баку в очередной раз прошло грандиозное по размаху и актуальнейшее по содержанию мероприятие мирового масштаба. В азербайджанской столице состоялся пятый Всемирный форум по межкультурному диалогу.

В этом году форум прошел под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов". В предыдущие годы, напомним, девизами форумов были такие темы, как "Жить вместе в условиях мира в мультикультурном мире", "Поделимся культурой во имя общей безопасности", "Развитие межкультурного диалога: новые возможности для безопасности человека, мира и устойчивого развития".

Организаторы мероприятия - правительство Азербайджана и Министерство культуры, партнерами выступили ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация, Совет Европы и ИСЕСКО.

Для начала немного статистики. Пятый форум прошел с участием высокопоставленных официальных лиц свыше 105 стран и более 35 международных организаций. В его рамках было организовано более 20 мероприятий. Всего форум собрал более 500 гостей.

Форум, как и в прошлом году, транслировался в прямом эфире на официальной интернет-странице ООН.

Отметим, что Всемирный форум по межкультурному диалогу проводится в рамках Бакинского процесса. Бакинский процесс - это глобальная инициатива, запущенная в 2008 году по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Цель - создание действенного и эффективного межкультурного и межцивилизационного диалога. В основе инициативы лежит уникальное этническое, культурное и религиозное разнообразие, присущее нашей стране. За 11 лет существования Бакинского процесса была создана позитивная платформа для обмена мнениями между людьми, этническими, культурными, религиозными и лингвистическими группами, и в основу этого общения заложены искренность, взаимопонимание и взаимное уважение.

В рамках форума была обсуждена "дорожная карта" по созданию инклюзивного и устойчивого общества, формированию партнерства между политическими, экономическими, финансовыми, военными, гуманитарными и социальными структурами. Состоялась вторая встреча высокого уровня международных организаций и министров. Прошли пленарные и промежуточные сессии на темы "Академический форум: межрелигиозный диалог и управление религиозным разнообразием", "Управление разнообразием: многоуровневое и многостороннее сотрудничество", "Образование в духе глобальной гражданственности: привитие культуры мира", "Многосторонность и дипломатия во имя мира", "Роль "Великого Шелкового пути" в налаживании диалога между тюркоязычными странами" и др. Кроме того, в дни работы форума проводились выставки, были организованы музыкальные программы для гостей.

А гостей в Баку на форум прибыло много, в том числе министры и высокопоставленные чиновники различных стран и международных организаций. На полях форума Президент Ильхам Алиев провел встречи с рядом высоких гостей, в том числе высоким представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом, генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсуфом бин Ахмед аль-Усаймином, заместителем генерального секретаря Совета Европы Габриэллой Баттаини-Драгони.

"Выступая в качестве принимающей стороны таких мероприятий, Азербайджан вносит в дело сохранения мира существенную лепту. Мы должны сотрудничать с правительством Азербайджана в осуществлении этой посреднической миссии. Этот форум - очень эффективная платформа для обсуждения задач, стоящих перед миром", - сказал в ходе мероприятия высокий представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос.

Высоко оценил вклад Азербайджана в этот процесс генеральный директор ИСЕСКО Абдельазиз Осман аль-Тувейджри. "Главной причиной успеха этого форума, проходящего с 2011 года, является приверженность руководства Азербайджана таким ценностям, как диалог, мир, взаимопонимание, а также к созданию дружественной атмосферы между различными культурами и религиями", - отметил он.

Как подчеркнул, выступая на открытии форума, Президент Ильхам Алиев, на протяжении многих веков Азербайджан был землей, где господствовала религиозная терпимость и сосуществовали различные национальности. История нашей страны и ее география свидетельствуют о том, что мы можем добиться успеха только в духе партнерства и взаимного уважения. Сегодняшнее стремительное развитие Азербайджана также опирается именно на это культурное наследие и солидарность, демонстрируемую всеми представителями нашего общества, подчеркнул глава государства.

"Наша история - история культурного разнообразия, и сегодня Азербайджан на основе этого исторического наследия демонстрирует миру, что межкультурный диалог - это единственный путь сближения стран, возведения новых мостов между представителями различных культур и цивилизаций.

Мультикультурализм является образом жизни для нас. Хотя это слово относительно новое, мы веками жили в такой атмосфере. Объявление 2016 года в Азербайджане "Годом мультикультурализма" подтверждает, что мы хотим привлечь внимание мира к этой важной идее. А 2017 год был объявлен "Годом исламской солидарности". Это тоже явилось носящим символическое значение шагом, демонстрирующим наше историческое наследие, корни и открытость миру. Считаю, что если эти тенденции будут преобладать в мире, то на планете установятся безопасность, прогнозируемость и мир", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Важно, что мультикультурализм для Азербайджана - это не просто философская категория, а один из важных элементов политики Азербайджанского государства. Так, в Азербайджане создан единственный в своем роде Международный центр мультикультурализма. Работа в этом направлении всячески поощряется государством. Кроме того, Азербайджан сам организует различные мероприятия по теме мультикультурализма в других странах.

По мнению Президента Азербайджана, Всемирный форум по межкультурному диалогу является одним из важных международных мероприятий и в глобальном масштабе и, разумеется, для нашей страны.

"В последние годы Азербайджан принимал многочисленные международные мероприятия. Мы организовали Форум религиозных лидеров мира, традиционный Бакинский гуманитарный форум, семь раз - Бакинский глобальный форум. Этот форум, проводимый Центром Низами Гянджеви, также является очень важной платформой для обсуждения тем политического развития и культурного диалога. Организуются и другие мероприятия, тем самым мы стараемся привлечь внимание мировой общественности к этим важным вопросам", - сказал Президент Ильхам Алиев, выразив уверенность, что по итогам обсуждений в Баку удастся возвести мост между культурами.

Глава государства обратил внимание гостей на одной очень важной особенности Азербайджана. Наша страна - одна из очень немногих в мире, кто одновременно активно сотрудничает и с исламскими, и с европейскими институтами. Действительно, Азербайджан является членом Организации исламского сотрудничества, в то же время успешно наводит мосты с западным миром. Так, в настоящее время продолжается работа над соглашением между членом ОИС Азербайджаном и Европейским Союзом, с 9 странами ЕС Баку подписаны документы о стратегическом партнерстве. Успехи многовекторной мультикультуральной политики Баку позволяют говорить о том, что сегодня он стал незаменим как связующее звено между Востоком и Западом.

Азербайджанский лидер считает, что у Бакинского процесса большое будущее. Сам же Азербайджан играет важную роль в налаживании политических, экономических, культурных мостов между Европой и Азией. В том числе транспортных. Азербайджан, по словам главы государства, расположен на древнем Шелковом пути. Созданная в последние годы современная транспортная инфраструктура уже превратила Азербайджан в важную транзитную страну. Но без тесного сотрудничества с ближайшими соседями и другими партнерами этого не удалось бы достичь, считает Президент.

"Наша внешняя политика позволяет нам реализовать важные международные транспортные проекты. Без тесного сотрудничества с различными странами и партнерами осуществить данные проекты было бы невозможно. В последние годы наше экономическое развитие опирается на энергетические проекты. Вместе с соседями и партнерами мы смогли посредством разветвленной сети нефте- и газопроводов соединить Каспийское море с Черным морем, а также Каспий со Средиземным морем. А это означает обеспечение нашей энергетической безопасности, а также энергетической безопасности наших соседей и ряда стран мира. Сегодня мы активно работаем над реализацией Южного газового коридора. Это - проект, который реализуется уже в новых масштабах. Он соединяет 7 стран, создавая им возможность получать выгоду от проекта", - сказал Президент Азербайджана.

Он также напомнил, что Азербайджан является активным участником транспортного коридора Север-Юг: "Если вы взглянете на карту, то увидите, что транспортные маршруты с Востока на Запад и с Севера на Юг проходят через территорию нашей страны. Для достижения этого нам пришлось напряженно поработать. Одной географии здесь недостаточно, это может считаться лишь первоначальным условием, необходимым элементом. Мы вложили крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру - морские порты, аэропорты, железные и магистральные дороги. Таким образом, сегодня Азербайджан как географический и транспортный центр предлагает партнерам широкие возможности".

Выступление Президента Ильхама Алиева, по сути, стало прекрасной возможностью познакомиться с Азербайджаном для тех, кто не имеет достаточной информации о стране, ее успехах и политике. Глава государства цифрами и интересными фактами представил экономическую и социальную картину страны, ее транзитные возможности и перспективы.

При этом азербайджанский лидер подчеркнул, что Азербайджан подходит к проектам не только как к транспортному сообщению. На самом деле эти проекты меняют атмосферу в регионе, создают широкий формат международного сотрудничества. Инвестиции, вложенные в транспортный сектор, автоматически создают в регионе более прогнозируемую ситуацию, страны получают здесь совместную выгоду.

Конечно же, Президент Азербайджана не обошел главную и очень болезненную проблему республики - оккупацию ее территорий соседней Арменией. Подчеркнув, что продолжение армянской оккупации является грубым нарушением международного права, Президент проинформировал об этнических чистках в отношении азербайджанского народа и последствиях армянской агрессии, невыполнении Ереваном требований международных организаций по освобождению захваченных территорий. Кроме того, оккупанты продолжают планомерное уничтожение исторического, культурного и религиозного наследия азербайджанского народа, что подтверждают и отчеты миссий ОБСЕ, дважды посещавшей захваченные территории.

"Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, ОБСЕ, Совет Европы и другие международные организации приняли резолюции и постановления, связанные с территориальной целостностью Азербайджана. Территориальную целостность Азербайджана признает весь мир. Наша территориальная целостность должна быть восстановлена, конфликт должен быть урегулирован на основе норм международного права, Устава ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности и Хельсинкского заключительного акта", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что, несмотря на эту большую проблему и гуманитарную катастрофу, Азербайджан смог превратиться в современную страну.

2-3 мая современный, независимый, сильный Азербайджан в очередной раз принял на своей земле тех, кто готов к диалогу, кто признает идеалы мира, сотрудничества, культурного, этнического и религиозного разнообразия основополагающими для процветания цивилизации. Когда эти идеалы дойдут до сердец большинства, тогда и наш мир станет более стабильным. Азербайджан же со своей стороны готов сделать и уже делает все для осуществления этих благородных целей.

Лейла Таривердиева