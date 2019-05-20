В Азербайджане подписан соответствующий указ в связи с нововведениями в судебно-правовой сфере.

Об этом заведующий сектором отдела по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Администрации Президента Азербайджана Вюсал Исаев сказал в ходе общественных обсуждений с предпринимателями основных направлений судебно-правовых реформ, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что одним из основных направлений в указе, подписанном Президентом Ильхамом Алиевым в связи с судебными реформами, является создание условий для развития предпринимательства. Исаев отметил, что есть необходимость в поддержке реформ, продолжающихся в судебно-правовой сфере. "Основной целью указа является обеспечение эффективности правосудия, повышение авторитета судов", - сказал он.

Он добавил,что в указе даны конкретные поручения по каждой сфере в области судебно-правовых реформ, в том числе в связи с прокуратурой и адвокатурой.

Напомним, что 3 апреля 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об углублении реформ в судебно-правовой системе

В указе говорится, что реформы, осуществляемые во всех сферах для обеспечения устойчивого прогресса страны, диктуют необходимость начала нового этапа в развитии судебно-правовой системы и углубления реформ в этой области.

В целях ускорения процесса формирования правосудия, отвечающего требованиям времени, пользующегося высоким авторитетом в обществе, необходимо еще более расширить возможности обращения в суд, увеличить прозрачность в деятельности судов, повысить эффективность судопроизводства, обеспечить полное и своевременное исполнение решений судов, усилить меры, принимаемые для устранения волокиты и других негативных явлений.

В то же время для обеспечения эффективной деятельности механизмов правосудия необходимо улучшить социальную защиту судей и работников судебного аппарата, продолжить работу по обновлению соответствующей инфраструктуры, всесторонне использовать преимущества применения современных информационных технологий в судопроизводстве, решить другие важные вопросы.