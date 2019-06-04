Правоохранительные органы Армении воздерживаются от комментариев по вопросу причастности выходцев или граждан республики к резонансному убийству в Подмосковье.

В частности, на запрос корреспондента Новости Армении - NEWS.am в пресс-службе полиции Армении заявили, что комментировать на данном этапе полномочен лишь орган предварительного расследования. Между тем, РБК в пресс-службе Следственного комитета РФ также отказались от комментариев: "Не комментируем. Следователи активно работают по делу", передает Day.Az.

Никита Белянкин погиб в деревне Путилково в Красногорском районе Подмосковья в ночь на 2 июня. Он вмешался в драку возле бара "БирХаус", где десять человек избивали двоих. Экс-боец спецназа достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, чтобы отвлечь внимание на себя.

После этого Белянкина повалили на землю и начали избивать, рассказывает его отец. Бывшему бойцу спецназа удалось вырваться и выстрелить еще несколько раз, после чего один из нападавших ударил его ножом. Нападавшие скрылись, скорая прибыла на место спустя несколько минут после смерти спецназовца.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК). Дело об убийстве Белянкина расследует центральный аппарат СК.

По данным РЕН ТВ, одним из подозреваемых в деле об убийстве является владелец местного бара Григор Оганян. Он покинул Россию 2 июня утренним рейсом и, по некоторым данным, вылетел в Ереван, сообщает телеканал.

Как пишет Спутник-Армения со ссылкой на РБК, по имеющимся данным, некоторые из подозреваемых - граждане Армении. В интервью РБК отец погибшего Никиты Белянкина сказал, что общался с представителями Следственного комитета, которые работали на месте.

"Они мне сказали, что все подозреваемые установлены, один задержан, с ним сейчас работает следствие. Большинство фигурантов уехало в Армению. Мне сказали, что Армения по такому делу выдаст всех, это почти точно", - заявил отец погибшего Алексей Белянкин.

При этом в самом СК ничего не комментируют. Следователи активно работают. Как результат - двое задержанных. По данным НТВ о это уроженцы одной из стран СНГ 1977 и 1982 годов рождения.

Одного из подозреваемых в убийстве задержали вчера в самолете при попытке улететь в Армению. Полицейские вывели мужчину из салона воздушного судна, пишет телеграм-канал Baza.

Второго, по фамилии Тавосян, как пишет взяли в квартире в Москве. Видео самого задержания уже появилось в сети.

При этом, как пишет телеканал РЕН ТВ, главным подозреваемым остается Григор Оганян - владелец бара, рядом с которым и произошел конфликт.