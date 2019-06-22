22 июня Администрация Президента Азербайджана внесла ясность в распространяемую информацию об упразднении министерства оборонной промышленности.

Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

"Вот уже несколько дней, как на некоторых сайтах и социальных сетях распространяется ложная и необоснованная информация в связи с деятельностью министерства оборонной промышленности. В связи с этим сообщаем, что в соответствии с первой частью указа Президента Азербайджана "О создании Открытого акционерного общества "Azersilah"" от 14 января 2019 года на базе министерства оборонной промышленности было создано ОАО "Azersilah". В то же время в пятой части того же указа было отмечено, что министерство оборонной промышленности продолжает свою работу до тех пор, пока Общество не пройдет государственную регистрацию в порядке, установленном законом "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц". Учитывая перечисленное, то есть, то, что ОАО "Azersilah" до сих пор не прошло государственную регистрацию и отмену указа Президента Азербайджана от 14 января 2019 года, министерство оборонной промышленности не считается упраздненным и продолжает свою работу", говорится в сообщении.