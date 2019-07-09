https://news.day.az/politics/1136440.html Президент Ильхам Алиев: Уверен, что в последующие годы мы продолжим развитие партнерства с ЕС в положительном русле Уверен, что в последующие годы мы продолжим развитие партнерства с ЕС в положительном русле, что служит интересам Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что в последующие годы мы продолжим развитие партнерства с ЕС в положительном русле
Уверен, что в последующие годы мы продолжим развитие партнерства с ЕС в положительном русле, что служит интересам Азербайджана.
Об этом, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, во время встречи один на один с президентом Совета Евросоюза Дональдом Туском, сообщает во вторник Trend.
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