Уверен, что в последующие годы мы продолжим развитие партнерства с ЕС в положительном русле, что служит интересам Азербайджана.

Об этом, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, во время встречи один на один с президентом Совета Евросоюза Дональдом Туском, сообщает во вторник Trend.

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