https://news.day.az/politics/1136497.html Дональд Туск: Переговоры по Соглашению об общем авиационном пространстве, а также по новому соглашению ЕС-Азербайджан близятся к завершению
Дональд Туск: Переговоры по Соглашению об общем авиационном пространстве, а также по новому соглашению ЕС-Азербайджан близятся к завершению
Переговоры по Соглашению об общем авиационном пространстве", а также по новому соглашению ЕС-Азербайджан близятся к завершению.
Об этом, в частности, сказал президент Совета Европейского Союза Дональд Туск в ходе выступления вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с заявлениями для печати, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
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