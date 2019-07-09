https://news.day.az/politics/1136498.html Дональд Туск: Нагорно-карабахский конфликт должен решаться не военным путем, а только политическим, на основе принципов международного права
Дональд Туск: Нагорно-карабахский конфликт должен решаться не военным путем, а только политическим, на основе принципов международного права
Нагорно-карабахский конфликт должен решаться не военным путем, а только политическим, на основе принципов международного права.
Об этом, в частности, сказал президент Совета Европейского Союза Дональд Туск в ходе выступления вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с заявлениями для печати, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
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