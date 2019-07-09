Нагорно-карабахский конфликт должен решаться не военным путем, а только политическим, на основе принципов международного права.

Об этом, в частности, сказал президент Совета Европейского Союза Дональд Туск в ходе выступления вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с заявлениями для печати, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

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