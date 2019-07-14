Председатель Европейского совета побывал в странах Южного Кавказа и вернулся домой. Прогнозы, ожидания и заявления остались позади. В Азербайджане и Грузии, приняв во внимание важные месседжи Европы, занялись своими делами. Но только не в Армении.

Визит Туска оставил в этой стране неприятное послевкусие, от которого она никак не может отделаться. И для беспокойства есть серьезные причины.

В первую очередь, большую озабоченность вызвало у наших соседей сделанное в Баку Дональдом Туском заявление о признании Евросоюзом территориальной целостности Азербайджана. "Европейский Союз поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана", - заявил глава Евросовета.

Визит в Ереван состоялся уже после, и потому его атмосфера была уже "подпорчена", так как Армения косвенно была названа своим именем - то есть оккупантом.

Но, как выясняется, это еще не все. Были и другие моменты, за которые армянские СМИ сегодня не знают кого винить - то ли Туска, то ли собственные власти.

Так, председатель Евросовета, вопреки существующему и со скрипом соблюдающемуся иностранцами протоколу, не посетил мемориал жертв "геноцида армян". Почему европейский чиновник этого не сделал, в Армении не знают, но предполагают, что все это - влияние Баку, где он побывал ранее, и последствия заявлений о территориальной целостности Азербайджана.

Истинная причина, конечно же, вовсе не в этом, а в самой армянской политике. Не сделай армяне события 1915 года предметом политического шантажа, не преврати спорный факт истории в скандальный фетиш, такая "неприятность" с ними не произошла бы. Навязываемый миру "геноцид армян" за пятьдесят лет оголтелой кампании не принес армянской стороне ничего, кроме финансовых потерь и скандальной репутации. И не стоит удивляться, что в тех или иных ситуациях "геноцид" играет против самой же Армении.

Визит Дональда Туска запомнился армянам не только "пренебрежением" к армянской трактовке событий столетней давности.

Как пишет газета "168 жам", власти и поддерживающие их СМИ охарактеризовали данный визит как "исторический" и "феноменальный". Но, по мнению издания, можно констатировать, что визит Туска в Армению потерпел фиаско и, по сути, отличился не свойственной обычным визитам эпизодической насыщенностью.

"В рамках визита председателя Европейского совета, вроде, у нас не было недостатка в неожиданных и странных инцидентах. К примеру, беспрецедентным было то, что во время пресс-конференции в правительстве журналистов лишили права задавать вопросы, избегая неприятных и нежелательных вопросов и чрезмерного дискомфорта. На этот раз правительство довольствовалось заявлением для СМИ, кстати, не представив никаких разъяснений. В современной истории Армении трудно вспомнить аналогичные случаи, когда во время международных встреч журналистской деятельности явно чинились препятствия, попирая тем самым свободу прессы", - пишет газета.

А особенно беспокоит армянских аналитиков то, что такое явное давление на свободу слова и СМИ в Армении евроструктуры и еврочиновников совершенно не беспокоит. Почему?!

Вопрос, конечно, интересный.

Зульфугар Ибрагимов