Во время апрельских боев 2016 года мы испытали гордость за нашу прессу

Об этом сказал ведущий консультант отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджана Бахруз Гасанов, выступая на конференции, проведенной на тему "Права женщин и детей в медийной плоскости", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам ведущего консультанта, формирование информационной политики - право каждого медийного средства, и, в то же время, это рынок с коммерческими условиями, требованиями и предложениями: "Иногда новостные сайты дают, то, что хотят читатели, а иногда читатель требует свое. В других странах наблюдается схожая ситуация. Естественно, и нам хотелось бы увеличить количество информации с большой просветительской нагрузкой".

Гасанов отметил, что сегодня нужно гордиться азербайджанской прессой: "Во время апрельских боев 2016 года мы испытали гордость за нашу прессу. Азербайджан - страна, находящаяся в условиях войны, в то же время ведется война, которая идет не только в окопах, но и в информационной сфере. Азербайджанская пресса достойно вышла из той информационной войны".