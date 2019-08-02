Известный блогер из Уфы Тимур Gazi (Шангареев), который также является руководителем Информационно-аналитического центра "Новое Прочтение", опубликовал новое видео, где назвал ведущих в России журналистов и медиамагнатов Маргариту Симоньян и Владимира Соловьева врагами "номер один" для Кремля, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

Как известно, телеведущий Владимир Соловьев находится на щедром содержании армянского лобби, не считая заоблачных гонораров из госбюджета. И главный редактор телеканала Russia Today, МИА "Россия сегодня", главред ИА "Sрutnik" Маргарита Симоньян является главным рупором и крестной мамой армянского лобби в России, и потребляет из российского бюджета многомиллиардные ассигнования, технично разваливая при этом информационный пул и имидж России.

Так вот, по мнению Тимура Шангареева, Соловьев и Симоньян явно вредят Кремлю своими высказываниями.

"Если в случае с Соловьевым я склонен считать, что он просто тотально не профессионален, он просто уже не соображает, что делает, погрязший в самолюбовании донельзя, то Симоньян - она умный, тертый и открытый враг Кремля. Армянка Симоньян публикует у себя на странице видео, где один из ОМОНовцев говорит перед протестующими, и считает его идеалом русских. Что ты делаешь, Симоньян? Этот шлемоносец воевал в Чечне против чеченцев. И это было давным-давно. Зачем сейчас вспоминать это? Цель - разжигать античеченскую истерию в России. Ей нужна новая "Великая Армения" - от Новороссийска до Баку. Почему этот человек является рупором официальной власти России? Это, мягко говоря, интересно. Она разжигает межнациональный конфликт, и никто ее за это не журит", - говорит российский блогер.

Напоминаем, что Симоньян проходила обучение в США, после чего карьера 25-летней журналистки из провинции резко взлетела в Москве, не без помощи армянского лобби США и кураторов из ЦРУ. По факту, если профессионально проанализировать действия Симоньян, то она нанесла имиджу и СМИ России непоправимый ущерб.

Но куда смотрят кураторы из Кремля, в частности, отвечающий за это направление опытный чиновник Алексей Громов?