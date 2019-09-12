https://news.day.az/politics/1155421.html Афлатун Амашев: Медиа поддерживают государственную политику Азербайджана
Афлатун Амашев: Медиа поддерживают государственную политику Азербайджана
В Азербайджане достигнуты успехи в сфере медиа, в 1998 году была отменена цензура, усовершенствована законодательная база.
Об этом председатель Совета печати Афлатун Амашев сказал на ежегодном заседании Всемирной ассоциации советов печати, проходящем в Баку, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Амашев отметил, что в Азербайджане успешно продолжает работать и интернет-медиа. "В Азербайджане социальными сетями пользуются около трех миллионов человек. В стране мирно сосуществуют этнические группы и медиа-ресурсы поддерживают государственную политику в этом направлении".
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