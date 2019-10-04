https://news.day.az/politics/1162626.html Фуад Алескеров: Сумма, выплачиваемая адвокатам государством в связи с оказанием бесплатной правовой помощи малообеспеченным лицам, увеличена втрое
Фуад Алескеров: Сумма, выплачиваемая адвокатам государством в связи с оказанием бесплатной правовой помощи малообеспеченным лицам, увеличена втрое
Сумма, выплачиваемая адвокатам государством в связи с оказанием бесплатной правовой помощи малообеспеченным лицам, увеличена втрое.
Об этом помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - заведующий отделом Фуад Алескеров сказал, выступая на международной конференции "Сильная и авторитетная адвокатура - вызовы современности", проводимой в Баку при совместной организации Коллегии адвокатов Азербайджана и Германского общества по международному сотрудничеству в рамках юбилейных мероприятий в связи с адвокатской профессией в Азербайджане, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре