Сумма, выплачиваемая адвокатам государством в связи с оказанием бесплатной правовой помощи малообеспеченным лицам, увеличена втрое.

Об этом помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - заведующий отделом Фуад Алескеров сказал, выступая на международной конференции "Сильная и авторитетная адвокатура - вызовы современности", проводимой в Баку при совместной организации Коллегии адвокатов Азербайджана и Германского общества по международному сотрудничеству в рамках юбилейных мероприятий в связи с адвокатской профессией в Азербайджане, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

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