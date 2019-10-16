Интервью Day.Az с известным российским историком и политическим аналитиком Олегом Кузнецовым.

Не могу не приветствовать расширение пространства Тюркского совета, так как это полностью сейчас соответствует общемировому тренду стремления к взаимовыгодной интеграции. Тюркским народам сделать это намного проще, поскольку их ментальность, традиции, языки и культуры близки друг другу, что существенно повышает для них возможность обоюдного понимания и автоматически повышает - вольно или невольно - градус доверия, что, в свою очередь, является залогом их успешной кооперации и взаимодействия.

Как профессиональный историк и политолог, я считаю происходящие сейчас в очень активной фазе интеграционные процессы между тюркскими странами и народами исторически обусловленным закономерным цивилизационным процессом, реальной альтернативы которому объективно нет.

Безусловно, со стороны можно искусственно создавать этому всяческие препятствия и препоны, которые смогут его на время замедлить, но остановить и, тем более, обратить вспять уже точно не смогут. Логика естественного развития цивилизации не позволит сделать этого, хотя очень многим эти мои слова могут и не понравиться.

Я, в принципе, приветствую любые интеграционные процессы между странами и народами, если они приносят им пользу. По моему глубокому убеждению, ни один человек, ни одно общество, ни одно государство сегодня не могут обойтись без этого. И я говорю об этом вполне искренне. К настоящему времени уровень развития человеческой цивилизации достиг такого высочайшего уровня, что ни один нынешний ее субъект, каким бы гениальным он ни был, - я говорю здесь не только о личностях, но и народах, - сегодня в одиночку не сможет не то что создать что-то принципиально новое, но даже освоить малую часть того, что достигло человечество своим умом и трудом.

По большому счету все люди планеты Земля обречены на сотрудничество, и понять это не может только глупец. Время Туси, Пифагоров, Евклидов, Декартов, Ньютонов, Ломоносовых, Нобелей, Рентгенов, Менделеевых, Боров и прочих гениев-индивидуалов безвозвратно прошло, за последнее десятилетие нет ни одной Нобелевской премии в области науки, которая была бы выдана кому-то персонально.

Так что интеграция - это единственная форма существования человечества в будущем, нравится это кому-то или нет. На этом фоне крайне смешными выглядят потуги создания моноэтнических или монорелигиозных государств, но не о них сейчас речь.

Тюркский мир в свое время оказал существенное влияние на формирование и развитие иных цивилизаций и, в первую очередь, - русско-славянской и впоследствии российской. Если отбросить в сторону религиозные аспекты и посмотреть правде в глаза, многие современные народы Европы - не только жители России, но также украинцы, молдаване и другие гораздо ближе по своей ментальности именно тюркскому миру, чем европейскому, а отдельные субэтносы типа казаков вообще являются продуктом конвергенции славянского и тюркского миров. Про такие "типично русские" фамилии, как Суворов, Кутузов, Ушаков, или "типично русские" слова, как балалайка и даже каша я вообще говорить не хочу, и так мало-мальски грамотному человеку все понятно.

Поэтому процесс интеграции тюркских народов имеет свою перспективу за счет включения в него и части восточнославянских народов, предки которых жили и очень неплохо сосуществовали столетиями. Я совершенно не уверен в возможности возрождения Великого Турана, так как нельзя зайти в одну реку дважды, а история сначала повторяется в виде трагедии, а потом в виде фарса, но возможность создания в какой-то перспективе новой славяно-тюркской или тюркско-славянской цивилизации я воспринимаю сейчас, впрочем, и как пять лет назад, с оптимизмом. Пусть сдержанным, но оптимизмом. В любом случае русский человек ментально и по образу жизни гораздо ближе азербайджанцу или турку, чем англичанину, китайцу или американцу.

Вне всякого сомнения, сегодня тюркский мир входит в эпоху своего Ренессанса, и лично я не вижу в этом ничего плохого или удивительного, поскольку вращение колеса истории невозможно повернуть вспять.

Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на саммите сказал о том, что передача большевиками Зангезура Армении в 1924 году разделила тюркский мир. Все всякого сомнения и не подлежит оспариванию тот факт, что этот акт закавказских большевиков был совершенно незаконным и полностью волюнтаристским. Единственные законные границы между Грузией, Арменией, Азербайджаном и Турцией были установлены в 1921 году Карсским мирным договором, и я нисколько не сомневаюсь в том, что они рано или поздно будут восстановлены еще при моей жизни.

Да, передача Зангезура от Азербайджана к Армении очень сильно ударила по азербайджанцам, но не думаю, что она была фатальной для всего тюркского мира. Народы и цивилизации знают свои взлеты и падения, во время которых частные исторические трагедии случаются, а потом их последствия исправляются следующими поколениями. Здесь и сейчас утрата Зангезура - это боль Азербайджана, но это не значит, что она не будет исцелена в обозримой перспективе.

Беседовала Лейла Таривердиева