Политизация религии и ее использование радикальными группами в коварных целях - это не только локальная проблема какого-то региона, но и глобальная проблема, беспокоящая все человечество.

Об этом сказал заведующий отделом по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана, профессор Этибар Наджафов, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

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