https://news.day.az/politics/1175085.html Администрация Президента Азербайджана: Политизация религии – глобальная проблема, беспокоящая не только регион, но и все человечество
Администрация Президента Азербайджана: Политизация религии – глобальная проблема, беспокоящая не только регион, но и все человечество
Политизация религии и ее использование радикальными группами в коварных целях - это не только локальная проблема какого-то региона, но и глобальная проблема, беспокоящая все человечество.
Об этом сказал заведующий отделом по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана, профессор Этибар Наджафов, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
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