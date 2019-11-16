Азербайджан является идеальной страной для проведения Саммита религиозных лидеров мира по трем основным причинам.

Об этом сказал в беседе с Day.Az американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

"Во-первых, в Азербайджане сильные, эффективные и прозрачные правительственные институты. Во-вторых, дальновидная политика Президента Ильхама Алиева, который, в отличие от других лидеров Евразии, постоянно укрепляет межрелигиозный диалог и межконфессиональное согласие. В-третьих, в Азербайджане мирно сосуществуют шииты и сунниты, в потрясающих отношениях находятся мусульмане и евреи. Все это является свидетельством гармоничного сосуществования различных конфессий и общин в Азербайджане на протяжении многих веков", - сказал американский эксперт.

По словам Питера Тейса, Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева создал общие рамки и законодательные инициативы, которые поддерживают диалог между религиями, цивилизациями, различными этническими группами и культурами. Создание Бакинского международного центра мультикультурализма является важным шагом по сохранению культурного разнообразия и продвижению азербайджанской модели межкультурного диалога и межконфессионального согласия.

"Азербайджан управляется дальновидными государственными деятелями и подлинными патриотами. Прагматичная внешняя политика будет и впредь делать Азербайджан привлекательной страной для проведения крупнейших гуманитарных саммитов и геополитических конференций", - резюмировал Питер Тейс.

Лейла Таривердиева