https://news.day.az/politics/1183206.html При ЦИК Азербайджана созданы экспертные и рабочие группы в связи с внеочередными парламентскими выборами
При ЦИК Азербайджана созданы экспертные и рабочие группы в связи с внеочередными парламентскими выборами
При ЦИК Азербайджана созданы экспертные и рабочие группы в связи с проведением в стране внеочередных парламентских выборов, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
Этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
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