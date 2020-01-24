Израиль полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик в ходе пресс-конференции.

"Мы знаем что такое конфликт, и мы полностью поддерживаем усилия стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ по решению нагорно-карабахского конфликта. Израиль поддержит любое соглашение, которое будет достигнуто между двумя странами", - сказал он.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.