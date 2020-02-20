В вооруженных силах Армении грядут кадровые изменения. Не исключено, что лишатся должностей и высокопоставленные чины. Причина в том, что обществу стало известно о катастрофической ситуации в армянской армии, скрыть которую в связи с чередой убийств и самоубийств больше не удается.

Глава Генштаба ВС Армении Артак Давтян заявил журналистам, что сам не намерен подавать в отставку, но кадровые изменения будут. Какие именно, он не сообщил, но уже известно, что постов лишились начальник Военной полиции и глава управления морально-психологического обеспечения ВС Армении..

Головы полетели потому, что с начала года в рядах вооруженных сил зафиксировано 15 инцидентов с применением огнестрельного оружия в небоевых условиях, 13 из них завершились смертью военнослужащих. Это были убийства и самоубийства. Кроме того, как выяснилось только сейчас, с июня 2019 года было предотвращено 8 попыток самоубийства, когда военнослужащим не удалось завершить задуманное или же они выжили после этого.

Сообщения о небоевых потерях в армянской армии приходят с начала года с пугающей частотой.

Несколько дней назад, 14 февраля армянская армия понесла очередную потерю в оккупированном Карабахе. В одной из воинских частей ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, смертельное огнестрельное ранение получил контрактник Айк Асрян. Как и все предыдущие, данная потеря произошла, как это любят формулировать в Минобороны Армении, при невыясненных обстоятельствах.

Двумя днями раньше, 12 февраля на оккупированных территориях были зафиксированы сразу две смерти, точнее, убийства (самоубийства) армянских солдат. При еще невыясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получили 20-летние военнослужащие Тигран Манвелян и Тигран Мхоян. Оба случая расследуются как самоубийства. Так проще.

И так далее. Список потерь этого года велик.

Небоевые потери - явление для армянской армии обыденное, но с начала года процесс ускорился, и армянское общество, и экспертные круги реально напуганы. Напугано и министерство обороны, пресс-секретарь которого Арцрун Ованисян в ответ на претензии в соцсетях ответил: "Не пишите у меня подобное. Сейчас мне хуже, чем всем вам". Такой ответ можно назвать нетрадиционным для оборонного ведомства соседней страны. Видимо, серьезность ситуации начали осознавать и там. До последнего времени министр Давид Тоноян и его кодла упорно заверяли армянскую общественность, что в армии все идет хорошо, реформы исправили все недостатки и вооруженные силы теперь для армян что дом родной.

Особенно в ярких красках расписывалась ситуация в оккупационных подразделениях, мол, на передовой дисциплина и порядок, высокоморальная атмосфера, не говоря уже о зашкаливающем патриотизме. Даже когда сыну премьер-министра Никола Пашиняна Ашоту пришлось испытать на себе прелести дедовщины и неуставных отношений в Карабахе и бежать из-за этого к папе в Ереван, МО все равно продолжало стоять на своем.

Последние инциденты показали, что дальше скрывать ужасающую ситуацию в "армии-победительнице" невозможно.

Премьер Никол Пашинян нашел происходящему свое объяснение. Учащение случаев гибели военнослужащих за последние два месяца в вооруженных силах Армении в большей степени связано с воздействием криминальной субкультуры, заявил он в парламенте.

"Мы должны понять истоки этой проблемы, а для этого нужно проследить за тем, как общаются наши дети во дворах, на улице", - заявил Пашинян, обвинив во все насаждаемую десятилетиями среди армянской общественности криминальную субкультуру.

Эту мысль Пашинян развил на состоявшемся на днях совещании Совбеза.

Обратим внимание, что "революционный" премьер воспользовался аргументами, которыми в свое время пытались скрыть деморализацию и криминализацию вооруженных сил Армении бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший президент Серж Саргсян. Последний, как и Пашинян сегодня, советовал обратить внимание на дворовые порядки, царящие в обществе, утверждая, что армия - это отражение того самого общества и неча на зеркало пенять.

Кстати, председатель общественной организации "Хельсинкская ассоциация" Нина Карапетянц считает оскорблением обвинения Пашиняна в адрес армянского общества касательно криминальных устоев в свете большого количества жертв в армии в небоевых условиях.

"То, что криминальные устои взвалили исключительно на общество, - личное оскорбление для каждого из нас. Я не воспитываю своего ребенка в соответствии с криминальными устоями и уверена, что этого не делают множество знакомых и незнакомых мне людей", - заявила она.

Никол Пашинян, как и ненавистные ему предшественники, свалил вину за происходящее в армии на общество, обвинив его в смерти солдат. В то время как главная причина - в агрессорской политике властей, которая ведет к обнищанию страны, депрессии и неуверенности в обществе. Не родители парней, а атмосфера, по вине властей царящая в обществе, является причиной негативных процессов в армии. Когда у страны нет будущего, никакая патриотическая пропаганда не поможет. А будущего у Армении действительно нет. Как не надоело нашим соседям слышать эту истину, но до тех пор, пока они не откажутся от оккупации и претензий на земли Азербайджана, будущего у них не будет.

На линии фронта эта реальность ощущается особенно жестко, поэтому большая часть смертей "при невыясненных обстоятельствах" происходит именно там. Граждан Армении отправляют умирать на чужой земле непонятно за что, за какие идеалы. Все рассуждения о "ни пяди земли" - это для пропаганды, а не для души. Армянская армия деморализована, а каждый второй в ней потенциальный дезертир.

Это реальность, изменить которую армянам поможет только трезвый и свободный от националистического дурмана взгляд на себя любимых.

Зульфугар Ибрагимов