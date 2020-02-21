https://news.day.az/politics/1205208.html Президент Ильхам Алиев принял участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Риме - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Риме - ФОТО
21 февраля в Риме состоялся азербайджано-итальянский бизнес-форум.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в бизнес-форуме приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо.
Глава государства Ильхам Алиев и министр Луиджи Ди Майо выступили на бизнес-форуме.
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