21 февраля в Риме состоялся азербайджано-итальянский бизнес-форум.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в бизнес-форуме приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо.

Глава государства Ильхам Алиев и министр Луиджи Ди Майо выступили на бизнес-форуме.

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