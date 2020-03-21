Весь блеф и бравада Пашиняна разобьются об мощь азербайджанской армии

На днях российская военная база в Гюмри отметила 25-летие пребывания в Армении. Высказываясь по этому поводу, российский военный эксперт Александр Храмчихин в одной из публикаций был вынужден признать, что потенциал Вооруженных сил Азербайджана на данный момент выше, чем даже объединенный потенциал ВС Армении, подразделений на оккупированных территориях и 102-й военной базы.

Одновременно премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ереване заявил о "беспрецедентной" мощи армянской армии, утроении в период его власти объема вооружений ВС и пополнении армянского арсенала модернизированными видами оружия и боеприпасов.

"Обычная бравада", - считает известный политолог, депутат Милли Меджлиса (парламента) Расим Мусабеков. Все, что могут нынешние власти Армении, - это потрясти карманы выдворенных из власти олигархов и бывших чиновников. Но эти средства не дают армянской стороне возможностей обойти или хотя бы встать вровень с военным потенциалом Азербайджана. У Армении нет ни ресурсов, ни сил, чтобы хоть как-то залатать имеющиеся дыры.

"Самые авторитетные эксперты, в том числе российские, которые обычно склонны преувеличивать возможности Армении и приуменьшать возможности Азербайджана - тот же самый Храмчихин - вынуждены сегодня признавать, что Азербайджан и его Вооруженные силы превосходят по потенциалу и ВС Армении, и дислоцированные в оккупированном Карабахе подразделения, и российскую базу в Гюмри вместе взятые. Сколько бы там ни пыжился Никол Пашинян, изменить эту реальность он не в состоянии. Баланс сил останется не в пользу Армении", - сказал парламентарий.

Мусабеков подчеркнул, что, несмотря на явное преимущество над противником, Азербайджан продолжает повышать свой военный потенциал. В ближайшее время в этом направлении будут предприняты очень важные шаги.

"Полагаю, они собьют спесь и самодовольство даже с такого неадекватного лидера, каковым является Никол Пашинян", - заключил азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева