https://news.day.az/politics/1215107.html МИД Азербайджана распространил заявление в связи с т.н. «президентскими выборами» в Абхазии
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с т.н. «президентскими выборами» в Абхазии
МИД Азербайджана вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, и не признает так называемые "президентские выборы", состоявшиеся 22 марта 2020 года в регионе Абхазия (Грузия), равно как и их результаты.
Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с так называемыми "президентскими выборами", прошедшими в Абхазии (Грузия), сообщает в понедельник Day.Az.
МИД Азербайджана считает необходимым продолжить переговоры по мирному урегулированию абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права, говорится в заявлении.
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