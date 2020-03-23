МИД Азербайджана распространил заявление в связи с т.н. «президентскими выборами» в Абхазии

МИД Азербайджана вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, и не признает так называемые "президентские выборы", состоявшиеся 22 марта 2020 года в регионе Абхазия (Грузия), равно как и их результаты.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с так называемыми "президентскими выборами", прошедшими в Абхазии (Грузия), сообщает в понедельник Day.Az.

МИД Азербайджана считает необходимым продолжить переговоры по мирному урегулированию абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права, говорится в заявлении.