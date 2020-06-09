Убийство Джорджа Флойда - лишь одно из многочисленных преступлений на расовой почве в США

Проблема расовой дискриминации в США стояла практически на протяжении всей ее истории. Убийство афроамериканца Джорджа Флойда - это лишь одно из многочисленных событий, которые регулярно происходят в Штатах на фоне расовой сегрегации. Однако благодаря широкой огласке в СМИ, именно это происшествие явилось неким "спусковым крючком" для начала акций протеста под названием "Black lives matter".

Об этом Day.Az сказал очевидец беспорядков в США, пожелавший остаться анонимным.

Он заявил, что на протесты ходят абсолютно все, вне зависимости от цвета кожи или гендерной принадлежности.

"К сожалению не все, кто ходят на протесты, идут туда с мирными целями. Очень много мародеров, которые пользуясь неразберихой воруют все что попадет под руку. Считаю, что цель этой категории людей является вовсе не обеспечение справедливости, а возникновение полной анархии в стране. С особым рвением грабятся магазины Apple, которые в США считают олицетворением высшего класса. Поэтому владельцы магазинов вынуждены сворачивать свой бизнес и закрывать витрины, выбирая меньшее из зол", - сказал очевидец.

По его словам, в США увеличилось количество бездомных, вследствие слишком затянутого карантинного режима и отсутствия улучшения ситуации в связи с COVID-19.

"Полиция должна обеспечивать соблюдение закона, иначе ситуация может выйти из-под контроля. Безусловно, протестующие должны одуматься чтобы предотвратить дальнейший ущерб крупным городам и владельцам бизнеса. Однако все это началось именно из-за халатности полицейских, поскольку убийство Флойда произошло ввиду чувства безнаказанности блюстителя порядка. Возмутительное событие произошедшее в Миннеаполисе должно послужить уроком для всех граждан США", - считает наш собеседник.

Оценивая вероятность начала гражданской войны в США, очевидец отметил, что это маловероятно, так как подобные события происходили и раньше.

"Беспорядки могут охватить всю страну, если власти США не будут своевременно реагировать на происходящее. Если же ситуация будет и дальше ухудшаться, то это создаст цепную реакцию негативных событий, что катастрофически отразится как на экономике США, так и на их имидже в мире", - заключил очевидец.

Абдул Керимханов