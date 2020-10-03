Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану благодарственное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

27 сентября Армения совершила очередную военную провокацию против Азербайджана. Вооруженные силы Армении с использованием различных видов оружия, в том числе тяжелой артиллерии, с нескольких направлений подвергли обстрелу наши населенные пункты, а также наши военные позиции. В результате этой провокации до сих пор погибли наши военнослужащие, 19 мирных жителей, в том числе двое детей, получили ранения 55 гражданских лиц. Азербайджанская армия приступила к контрнаступательной операции.

Это не первый случай, когда Армения прибегает к военной провокации против Азербайджана. Совершенные в июле-августе военные провокации, незаконное заселение иностранных граждан на оккупированных территориях Азербайджана демонстрируют, что Армения не отказалась от своей агрессивной политики. Руководство Армении такими своими заявлениями, как "Нагорный Карабах - это Армения, и точка" сделало переговорный процесс бессмысленным.

С первых часов очередной военной провокации Армении против Азербайджана братская Турецкая Республика на всех уровнях решительно осудила этот вероломный акт агрессии. Ваши очень открытые и жесткие заявления относительно вопроса еще раз продемонстрировали, что Азербайджан не одинок в своем правом деле. Руководители соответствующих государственных структур, члены парламента и представители общественности Турции также выразили твердое и однозначное отношение к вопросу. Каждый день я получаю многочисленные письма поддержки от наших турецких братьев.

Все это является еще одним наглядным примером азербайджано-турецкого единства и высоко оценивается азербайджанским народом. От своего имени и от имени народа Азербайджана благодарю Вас и братский народ Турции за эту поддержку.

Дорогой Брат,

Тюрскский совет, членом которого мы являемся, 28 сентября принял заявление о важности скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджанской Республики. Выражаю Вам благодарность и за это заявление.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Турции - постоянного мира и процветания", - говорится в благодарственном письме главы государства.